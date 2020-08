La experiencia de participar en los ensayos de la vacuna contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

Los participantes de los ensayos de la vacuna contra el covid-19, de la compañía Moderna, deben registrar los síntomas que presenten durante dos años. Actualmente Moderna se encuentra en la fase 3 de los ensayos de la vacuna.

El doctor Elmer Huerta es voluntario en las investigaciones de la farmacéutica Moderna en los ensayos de la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos. El médico, durante una entrevista para CNN, contó su experiencia al recibir una inyección durante la fase 3 de los estudios.



Huerta contó que ha principios de agosto se inscribió para poder participar en los ensayos. Llenó los formularios en internet y contestó preguntas sobre la edad, raza, sexo, el uso de mascarillas, padecimiento de enfermedades respiratorias, participación en otros estudios clínicos; etc.



El doctor señaló que con las preguntas se estable la histórica clínica y de exposición al covid-19 en la vida diaria de los participantes. Posteriormente una llamada de Moderna le informó que recibiría una dosis de la vacuna o un placebo.

El 19 de agosto del 2020, aproximadamente a las 10:00, en un laboratorio le realizaron un examen clínico y entregó la documentación respectiva. Dijo que en la documentación se acepta participar en el ensayo.



"En el brazo de la vacuna de Moderna o en el brazo del suero fisiológico del placebo. La enfermera subió con la bandeja, con la inyección. La doctora me recordó: yo no sé lo que es, usted tampoco lo sabe", contó Huerta. Luego de recibir la inyección le enseñaron el uso de la aplicación que llenará durante dos años con los síntomas diarios para aportar con el estudio.



Inmediatamente se apruebe la vacuna, Moderna contactarán a los participantes para que acudan o no a recibir la vacuna, acotó Huerta. Los que si recibieron la vacuna no tendrán que vacunarse nuevamente. En tanto, los que recibieron el placebo deberán vacunarse contra el covid-19.

Huerta dijo que el próximo año, en abril o mayo, darán la licencia para que se distribuya en el público en general la vacuna de Modera. El médico aseguró que confía en que recibió la vacuna.



Efectos secundarios de la vacuna son dolor de cabeza, fiebre, cansancio, escolofríos, dolor de garganta, como los síntomas de la enfermedad en menor medida, agregó.



El galeno sostuvo que en los estudios de Moderna, en Estados Unidos, hace falta una mayor participación de los hispanos, considerados uno de los grupos de mayor riesgo al covid-19.



Moderna inició los estudios de la vacuna contra el covid-19 el pasado 27 julio de 2020. La mayoría de los voluntarios son blancos, mientras que los demás grupos étnicos tienen una participación más baja, y es fundamental la participación de la población para obtener datos y conocer funcionalidad de un fármaco en diferentes aspectos.