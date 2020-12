El covid-19 causa más gravedad que la gripe y tres veces más mortalidad

El covid-19 causa una enfermedad más grave que la gripe estacional, según un estudio que compara datos de más de 130 000 personas hospitalizados y que constata que la tasa de mortalidad entre aquellos con covid fue tres veces superior a la de los pacientes con gripe estacional.

Se trata de un estudio basado en datos franceses de 89.530 pacientes con covid-19 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 y 45.819 hospitalizados con gripe estacional entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019.



Los resultados se publican en The Lancet Respiratory Medicine en un artículo que señala que por covid fueron admitidas en el hospital casi el doble de personas en el punto álgido de la pandemia que por gripe en el punto máximo de 2018/19.



Según el análisis, la tasa de mortalidad entre los hospitalizados con covid-19 fue tres veces mayor que en influenza estacional: 15 104 de 89 530 ingresados (16,9%) frente a 2 640 de los 45 819 pacientes con gripe (5,8%).



Asimismo, una mayor proporción de las personas con covid-19 experimentaron una enfermedad grave que requirió cuidados intensivos en comparación con los pacientes de gripe (16,3% frente a 10,8%).

Los científicos del Hospital Universitario de Dijon y del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, señalan que la diferencia en la tasa de hospitalización puede deberse en parte a la inmunidad existente contra la gripe, resultado de una infección previa o la vacunación.



Por el contrario, el covid es un coronavirus nuevo en el que se espera que muy pocas personas tengan inmunidad previa.



En este sentido, recalcan que sus conclusiones refuerzan la importancia de las medidas para prevenir la propagación de ambas enfermedades, especialmente ahora que se superponen.



Entre los datos, también se destaca que los pacientes con covid-19 tenían el doble de probabilidades que aquellos con gripe de necesitar ventilación mecánica. Además, la duración media de su estancia en cuidados intensivos fue casi el doble (15 frente 8 días).



Observaron que menos niños menores de 18 años fueron hospitalizados con covid-19. Sin embargo, entre los menores de 5 años, una mayor proporción de aquellos con covid requirió apoyo en cuidados intensivos.



La tasa de letalidad en el grupo de covid-19 no fue mayor en este grupo de edad y se mantuvo muy baja (0,5% en covid frente al 0,2% en gripe).



Sin embargo, en los pacientes de 11-17 años, esta tasa pareció ser diez veces más alta en los admitidos con covid-19; los autores advierten de que los números son demasiado pequeños para sacar conclusiones significativas (1,1% frente al 0,1% en gripe).

Si bien destacan que el estudio es el mayor hasta la fecha para comparar las dos enfermedades, señalan varias limitaciones.



En particular, es probable que las prácticas de prueba de la gripe hayan variado en los distintos hospitales, mientras que las de covid-19 hayan sido más estandarizadas; esto puede explicar parte del aumento en los ingresados con covid.



Además, no es posible decir si la temporada de 2018/2019 es representativa de todas las gripes estacionales, aunque resaltan que fue la temporada más grave de los últimos 5 años en Francia.



Eskild Petersen, de la Universidad de Aarhus, que no participó en el trabajo, apunta que "el gran tamaño de la muestra es un punto fuerte y se asume que las indicaciones para la admisión hospitalaria en los dos períodos fueron las mismas y por lo tanto no sesga los resultados", que "demuestran claramente que el covid fue más grave que la gripe estacional".