El covid-19 confina al símbolo de Brasil, el Cristo Redentor

El avance del covid-19 en Brasil es inexorable hasta tal punto que el símbolo del país, el Cristo Redentor de Rio Janeiro, cierra debido a la pandemia.

Mientras, la populosa Sao Paulo, conocida por su intensa vida de ocio, sufre un "apagón" cultural con la suspensión de la actividad de sus museos.



La región de Rio de Janeiro, la segunda con más habitantes en Brasil, ha decidido declarar el estado de emergencia y, a partir del martes 17 de marzo, sus principales puntos turísticos, como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar, echarán la persiana.



El gobernador Wilson Witzel explicó también que los bares y restaurantes tendrán que reducir en un 30% el movimiento de clientes y que en los centros comerciales solo estén abiertas las plazoletas de comidas.



De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en Brasil se han confirmado 234 casos de coronavirus, 31 de ellos en Río de Janeiro, donde el patógeno ya circula localmente.



A pesar de que la tasa aún no es elevada, las autoridades están muy preocupadas por la alta densidad de la población de Rio -un quinto vive en insalubres favelas- y por la escasez de las infraestructuras de salud pública.



Witzel, juez federal de carrera, hizo un llamado a los jóvenes más reticentes a restringir sus salidas en una ciudad con tantos atractivos como Rio: "no han entendido que estamos intentando evitar más muertes como las que están ocurriendo en Italia, España y en Corea del Sur".



El estado de Rio, que ya había ordenado el viernes 13 de marzo el cierre de las escuelas, ha querido decretar el estado de emergencia para tener más poderes a la hora de restringir los movimientos de los cariocas y de aportar ayudas a las empresas más afectadas.



A pesar de que el domingo 15 de marzo se habían formado grandes aglomeraciones en una manifestación en favor del Gobierno brasileño alentada por el presidente Jair Bolsonaro, este lunes algunas paradisíacas playas de Rio registraban una escasa afluencia.



El Gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y el más afectado por el coronavirus (152 casos), anunció este lunes 16 de marzo el cierre de todos los museos, bibliotecas y centros culturales, de ocio o deportivos públicos durante 30 días.



Así, a partir del martes 17 de marzo, estarán clausuradas instituciones de referencia como el Museo Arte Sao de Paulo (MASP), el que recibe más visitantes, la Pinacoteca y el Museo de la Imagen y del Sonido.



La región de Sao Paulo, que aún no adoptó medidas tan drásticas como Rio de Janeiro o Minas Gerais, tiene 44 millones de habitantes, 12 de ellos en la capital, conocida por ser la capital económica de Brasil y por su intensa vida cultural y social.



El gobernador Joao Doria (centroderecha) adelantó además que nuevas medidas serán anunciadas en los próximos días, pero aseguró que no "hay razón para el pánico".



"Hay (razones) para la información, la razón y para la tomada de decisiones", apuntó.



En el aeropuerto internacional de Guarulhos, el de mayor tráfico de Brasil, la estampa esta mañana de lunes era de una inquietante tranquilidad, con pasajeros embarcando a cuenta gotas.