¿Cuánto costará la vacuna desarrollada por Oxford contra el covid-19?

Pascal Soriot, director general de AstraZenca, declaró a la cadena RTL, que, contrario a lo expuesto por los laboratorios Pfizer, Merck y Moderna, el objetivo de la empresa es suministrar la vacuna que desarrolla en colaboración con la Universidad de Oxford "precio de costo", es decir, sin obtener ganancias.



"Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio, o sea que entregaremos la vacuna a precio de costo en todo el mundo", aseguró. Añadió además que el valor de la misma "será a cerca de 2,50 euros la unidad".



Es decir que la prometedora vacuna contra el covid-19, que ha demostrado que produce inmunidad contra la enfermedad pero requiere de más ensayos, tendría un costo de USD 2,90 al cambio actual.



La vacuna, que además ha demostrado ser segura para uso en personas con efectos secundarios mínimos como fiebre, dolor de cabeza y molestias en el lugar en el que se aplica la inyección, debe establecer su eficacia con un ensayo de fase 3 en el que deberá participar un número de personas más grande que en las fases anteriores antes de poder ser comercializada a gran escala.



"Nuestra esperanza es tener resultados (para el estudio de fase 3) en el otoño", aseguró Soriot quien añadió que hay probabilidades de que la vacuna sea suministrada hasta finales del 2020. El Director de AstraZenca añadió que la firma trabaja con los reguladores e intercambia datos diariamente con el fin de que la evaluación de su vacuna, que promete ser un gran aliado en la lucha mundial contra el covid-19, sea evaluada con rapidez.



"Fabricamos al mismo tiempo que hacemos ensayos clínicos, con lo que ganamos tiempo", sostuvo Soriot. El Director también afirmó que el grupo ya ha comenzado a producir vacunas "en muchas regiones" con el fin de que estén "dispuestas a utilizarse si los resultados clínicos son positivos".



Astrazenca firmó un contrato por USD 1 200 millones con la agencia Barda del gobierno de EE.UU. que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo.



Otras vacunas en desarrollo

La vacuna de Oxford ha demostrado que produce inmunidad contra el covid-19 y que es segura para ser utilizada en personas. Foto: AFP/ Gobierno de Sao Paulo.



Así como AstraZenca, la firma Johnson & Johnson se comprometió a vender la vacuna sin obtener ganancias, en un inicio. La segunda empresa, que cuenta con el financiamiento de la llamada operación 'Warp Speed' de la Casa Blanca por USD 456 millones, dijo que el precio de más de 1 000 millones de dosis no les dejará ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia.



No fue el caso de los laboratorios Pfizer, Merck y Modrna, que el martes 21 de julio del 2020 dijeron que, en caso de lograr la vacuna contra el covid-19, no la venderán a precio de costo.

En respuesta a una pregunta de un congresista estadounidense, el presidente de Moderna, Stephen Hoge, sostuvo que la firma- que ha desarrollado otra de las vacunas experimentales más avanzadas- no la venderá al costo. Los ensayos de fase 3 de la vacuna de Moderna se iniciarán la próxima semana con 30 000 voluntarios.



Moderna recibió USD 483 millones del dinero público de EE.UU. para financiar la investigación y el desarrollo de la vacuna, pero la empresa no tiene un contrato de suministro para el país norteamricano, dijo Hoge.



Una respuesta similar tuvo Julie Gerberding, de la empresa Merck, que ha afirmado que no tendrá una vacuna lista para combatir el covid-19 hasta el 2021.



En cambio, desde Pfizer, John Joung explicó que "durante la pandemia fijaremos el precio de nuestra vacuna potencial teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria mundial" Young. Este 22 de julio del 2020 trascendió que EE.UU. pagó USD 1 950 millones para garantizarse dosis de la potencial vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer.

Una vacuna desarrollada en China, con resultados alentadores

Una vacuna desarrollada por China con el apoyo de la firma Cansino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de aproximadamente 500 participantes que fueron parte del estudio. Sin embargo, aún se desconocen detalles sobre el costo que tendrá.

Según la OMS, ya hay 21 vacunas contra el covid-19 que se encuentran en etapas clínicas, es decir, que se experimentan en humanos. La mayoría aún está en la Fase 1, que es cuando se evalúa la seguridad del producto.