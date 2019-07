Cortometraje ecuatoriano, en semifinal de los premios Oscar para estudiantes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Darle voz a la comunidad trans que pese a ser invisibilizada, abandonada y silenciada no ha dejado de resistir. Esa realidad fue llevada a la ficción por el cineasta ecuatoriano Korwin Quiñónez en el cortometraje 'Humano'. Para el joven, de 26 años, la producción fue un ejercicio liberador que este jueves 18 de julio del 2019 ingresó a la etapa semifinal de los Premios de la Academia Oscar para Estudiantes.

'Humano', que además es el proyecto de titulación de Quiñónez, ya se enmarca en la lista de los 81 cortometrajes seleccionados a la etapa semifinal del Oscar Estudiantil. La curaduría de la Academia recibió 1 615 participantes de todas las escuelas de cine a escala mundial. La noticia sorprendió a Korwin, que se formó junto con su equipo en las aulas del Instituto Superior de Cine y Actuación (Incine).



'Humano', que dura más de 23 minutos, germinó de una experiencia fuera de pantalla. El diálogo con EL COMERCIO Korwin confiesa que cuando comenzó a mentalizar la temática de su proyecto de titulación el guion se fue hilando con fluidez. La historia de Julio (interpretado por Ghandi Grefa), un joven transexual que escapa de una clínica de deshomosexualización comenzó a construirse a partir de las propias vivencias de su creador.

La historia de 'Humano' retrata la de Julio, un joven transexual que escapa de una clínica de deshomosexualización. Foto: cortesía Korwin Quiñónez INCINE

"Ser parte de la comunidad Lgbti te permite entender la discriminación, porque lo vives. En lo personal, a mí me molestaban un montón cuando era pequeño. En el jardín, por ejemplo, me golpeaban porque me llevaba más con las niñas. Cuando 'salí del clóset', por parte de mis padres también hubo rechazo", recuerda.



Su experiencia, le impulsó a investigar sobre la comunidad trans en el Ecuador, su situación laboral, el respeto de los derechos humanos, sobre todo en la época de los años 80, cuando el Gobierno de León Febres Cordero impuso una sociedad más conservadora.

Con el guion listo, la etapa de preproducción tomó cerca de tres meses. El rodaje, en cambio, dos semanas. Las locaciones escogidas fueron clave: el expenal García Moreno y el antiguo Círculo Militar.



La historia de Julio narra su transición hasta aceptar que su verdadero yo es Ramona. La producción también incluye un personaje clave: un periodista (Alfredo Espinosa), que marca un despertar en la vida del protagonista.

El 'backstage' de la producción, hilado por los testimonios de los actores, saca a la luz que en 'Humano' hay una lucha con los prejuicios. No es un trabajo políticamente correcto, sino crudo, real, visceral. Korwin confiesa que antes de presentarlo sentía incertidumbre.



"En este cortometraje hay desnudos, partes que quizá son difíciles de digerir para un espectador que no está acostumbrado a esto. Pero cuando lo presentamos, nadie salió de la sala. Creo que se dieron cuenta de que fue como presentar otra perspectiva de una comunidad que no es escuchada", acepta.

Video: YouTube, cuenta: INCINE

Las lecciones que deja 'Humano' pretenden ir más allá de la pantalla. Es también "entender que existe un rechazo que muchas veces es mal infundado porque la gente no tiene la información necesaria. Entonces, no saben cómo reaccionar ante una situación que para ellos no es normal".



Para Korwin el mensaje es claro: "Debemos aprender a ponernos en los zapatos de otras personas. No nos dividimos por identidades sexuales. Todos somos humanos y debemos aprender a vivir en comunidad", señala.



Ahora, el equipo de 'Humano', conformado por Korwin Quiñónez (director y guionista), Bryan Yépez (productor), Ankalli Maldonado (dirección de fotografía), Bryan Flores (diseño de sonido), Viviana Caicedo (diseño de producción) y los actores Gandhi Grefa, María José Zapata y Alfredo Espinosa, esperan que el proceso de selección avance.



La organización de los premios Oscar creó el galardón de la Academia para Estudiantes hacia finales de 1972. El objetivo, según la plataforma web de la Student Academy Awards, es apoyar y fomentar la producción y realización de películas en el campo universitario. Con el paso de los años, los ganadores han recibido más de 60 nominaciones al Oscar y han alcanzado 11 premios.

Entre la lista de ganadores, se registran grandes figuras de la pantalla cinematográfica como el director Robert Zemeckis, reconocido por su trabajo en 'Forrest Gump' , 'Back To The Future' y 'Náufrago'. Por las filas de la Student Academy Awards también han pasado cineastas como el norteamericano Spike Lee ('BlacKkKansman', 'Malcolm X'), además de Cary Fukunaga, Patricia Cardoso y Pete Docter.