Una corte culpa al Estado francés por la contaminación del aire

Un tribunal dictaminó que el Estado francés no tomó medidas suficientes para limitar la contaminación atmosférica en los alrededores de París, tras una denuncia de una madre y su hija que sufrían problemas respiratorios.

El caso examinado el martes 25 de junio del 2019 ante el tribunal administrativo de Montreuil, en las afueras de París, respaldado por oenegés, es el primero presentado por particulares contra el Estado francés por problemas de salud causados por la contaminación atmosférica.



“El Estado cometió una falta al tomar medidas insuficientes con respecto a la calidad del aire”, señaló el tribunal en un comunicado.



La corte indicó que entre 2012 y 2016, el Estado no había tomado las medidas necesarias para reducir las concentraciones de ciertos gases contaminantes que excedían los límites permitidos.



“Para las víctimas de la contaminación, ésta es una primicia”, dijo el abogado de los demandantes, Francois Lafforgue. “A partir de ahora, el Estado tendrá que tomar medidas efectivas en la lucha contra la contaminación”, añadió.



Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda de indemnización de USD 182 000 en concepto de daños y perjuicios, alegando que no podía encontrar una relación directa entre sus problemas de salud y las deficiencias del Estado.



La madre y la hija denunciaban que las autoridades no tomaron medidas efectivas contra la contaminación atmosférica, en particular durante un pico de contaminación a finales de 2016.



Argumentaban que esto afectaba a su salud, especialmente porque vivían en el suburbio de Saint-Ouen, en el norte de París, justo a las afueras de la congestionada carretera de circunvalación periférica.

En Francia, la contaminación del aire es responsable de 48 000 muertes prematuras cada año, según la agencia de Salud Pública de Francia.