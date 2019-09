Corte alemana dictaminó que el 'chuchaqui' es una enfermedad

LEA TAMBIÉN

En una demanda presentada contra el fabricante de una bebida 'anti-chuchaqui', una corte de Frankfurt (Alemania) dictaminó que la resaca es una enfermedad. La firma fue llevada a juicio acusada de hacer afirmaciones ilegales sobre temas de salud.

De acuerdo con la corte alemana, el 'chuchaqui' es una enfermedad, pues todo "cambio pequeño y temporal" al estado normal del cuerpo es catalogado como tal, según reporta la BBC. Por lo tanto, alimentos y bebidas no pueden ser vendidos bajo la promesa de que previenen o tratan las enfermedades.



La empresa fabricante de la bebida 'anti-chuchaqui' no ha sido identificada, según la BBC, sin embargo, su promoción aseguraba que podía aliviar los síntomas que se presentan luego de la ingesta de bebidas alcohólicas como son el cansancio, las náuseas y el dolor de cabeza.



La decisión fue tomada por el tribunal superior regional de Frankfurt y la sentencia fue hecha pública el pasado 23 de septiembre del 2019. La corte dictaminó, según un comunicado. Una asociación que protege intereses comerciales, en particular el respeto de la regla de la competencia desleal, fue la que presentó la demanda contra la firma.

"La información sobre un alimento no debe atribuirle ninguna propiedad de prevención, tratamiento o cura de una enfermedad humana ni dar lugar a la impresión de esta propiedad", resume la resolución de la demanda.



Según la corte, "no es relevante que los síntomas (de la resaca) desaparezcan regularmente por si solos y no requieran tratamiento médico", pues un informe presentado por la firma que elabora la bebida "confirmó la evaluación de que la resaca era una enfermedad" y, por lo tanto, su producto no podía ser comercializado como un tratamiento a la misma.