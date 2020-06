Las mascarillas reusables deben guardarse en recipientes

LEA TAMBIÉN

Ahora que cada vez más personas están regresando a sus trabajos y actividades normales, es importante conocer otros aspectos sobre el uso correcto de la mascarilla. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, ¿cómo se debe quitar y en dónde debe permanecer el tapabocas?

Carola Cedillo, infectóloga pediatra, dice que lo primero que hay que tomar en cuenta es que la parte frontal de la mascarilla es considerada contaminada. Por lo tanto, si es que se la toca, hay que lavarse las manos. También hay que recordar que es necesario lavarse las manos antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla.



Para sacarse el tapabocas, hay que hacerlo por los elásticos. Después, doblarlo por la mitad y guardarlo en un recipiente. Este puede ser una bolsa o contenedor plástico. Así se evitará la contaminación del producto o hacia otras personas a su alrededor.



Una vez que se haya finalizado el almuerzo, es vital usar nuevamente la mascarilla. Para ello, se la debe tomar de los elásticos y colocársela. Luego, se recomienda rociar con alcohol el recipiente para desinfectarlo.



Cedillo recomienda llevar al menos una mascarilla extra en la cartera o mochila, con el fin de cambiarla si es que la que se estaba usando se humedeció o está visiblemente sucia. De igual manera, la mascarilla sucia debe ser guardada en un recipiente para evitar contaminar otras cosas.



Al final del día, se deben lavar estos accesorios como indica el fabricante. De todas formas, usar agua y jabón será suficiente. Usar la lavadora también es seguro. No se recomienda frotar, pues esta acción desgasta la tela y puede disminuir las propiedades protectoras de la mascarilla. Además, hay que verificar que la mascarilla no se deforme o achique después de cada lavada.

Uso correcto de la mascarilla



- En general, no se aconseja retirársela en espacios públicos o laborales. Aunque hay excepciones al ir a comer.



- Al comer o cambiarse de mascarilla, es importante retirársela desde los elásticos y hacia adelante, sin tocar el frente.



- Guardarla en un recipiente o funda plástica que después se pueda lavar para que no haya contaminación cruzada.



- No tocarla la parte de adelante de la mascarilla. Lavarse las manos antes y después de manipularla para mayor seguridad.