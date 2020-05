Miles de pruebas permiten conocer el impacto del covid-19, según especialista

LEA TAMBIÉN

El Salvador se ubica en la mejor posición por la cantidad de pruebas de covid-19 que ejecuta actualmente, de acuerdo con el sitio Our World in Data, en comparación con países de Latinoamérica: es el primer país con más test por cada 1 000 habitantes.

El epidemiólogo Edwin Asturias, quien trabaja en la Escuela de Medicina de Anschutz de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, destaca que es apropiada la estrategia de realizar miles de pruebas para establecer el impacto del nuevo coronavirus.



El especialista halla una relación directa entre el número de casos que se reportan y el de pruebas que se efectúan. Su criterio es que las pruebas se apliquen de forma más amplia.

Pruebas para covid-19 por cada 1 000 habitantes realizadas en países de América Latina, según Our World in Data. Foto: Captura

El Salvador, con 6,4 millones de habitantes, practica 2 000 pruebas diarias para covid-19 y registra 998 casos confirmados de la enfermedad hasta este martes 12 de mayo del 2020, cuando se han analizado ya 44 926 muestras.

En Centroamérica no todos apuestan por ejecutar pruebas masivas. Guatemala, con 17,3 millones de habitantes, practica 900 pruebas diarias. Honduras practica unas 500 por día. Nicaragua no dice oficialmente hasta ahora cuántas pruebas realizó.



A las pruebas se deben sumar el aislamiento y el rastreo. Los países que han podido hacer las tres cosas rápidamente han podido reducir su número de nuevos casos; los que no probablemente demorarán mucho más tiempo en aplanar la curva de afectados con el covid-19.