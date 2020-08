El covid-19 afecta más a los hombres, ¿cuál es la razón?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los hombres de edad avanzada tienen el doble de posibilidades de contagiarse de covid-19 que las mujeres de la misma edad, asegura en un artículo en New York Times.

¿Por qué ocurre esto? Según una nueva investigación publicada en la revista Nature, los hombres -especialmente quienes tienen más de 60 años- tienen una menor respuesta inmune ante el virus que las mujeres y podrían necesitar con mayor urgencia una vacuna.



Los autores del artículo todavía no tienen claras las razones de por qué pasa esto, pero especulan que podría tratarse de los anticuerpos que generan las mujeres para la protección de los embriones en tiempos de gestación. Así, tendrían anticuerpos que los hombres, no.



Según explica el doctor Marcus Altfeld, inmunólogo del Instituto Heinrich Pette y el Centro Médico Universitario Hamburg-Eppendorf de Alemania, los resultados del estudio significarán que las compañías que están desarrollando vacunas tendrán que fijarse en los datalles de grupos etáreos de la población.



En el estudio se tomaron en cuenta varios factores como la carga viral, anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 y el fenotipo de sangre en pacientes con covid-19. El resultado fue que los pacientes hombres y de avanzada edad tuvieron una respuesta deficiente en cuanto a sus células T, mientras que en mujeres ese problema no se registró. Lo mismo ocurrió con los niveles de plasma.