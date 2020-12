Disfunción eréctil, un posible nuevo efecto del coronavirus

Un nuevo estudio advierte sobre un nuevo efecto a largo plazo ante la infección por covid-19: la disfunción eréctil. El informe fue publicado en Nature Public Health Emergency Collection.

"Sabemos que causa problemas en los vasos sanguíneos", dijo la doctora Dena Grayson a la cadena estadounidense NBC. "Así que esto es algo que preocupa mucho, no solo que el virus pueda matar, sino que en realidad puede causar complicaciones potenciales a largo plazo y de por vida".



La publicación recoge los resultados de casos investigados en Estados Unidos y en Italia, en pacientes que registraron este síntoma como un efecto a largo plazo de la infección por el virus.



Otro punto de preocupación es que le infección por coronavirus puede ocasionar daños testiculares. Todavía, sin embargo, no se tiene claro de si estos efectos son permanentes.



La pandemia registra su peor día, con 13 000 muertes y casi 700 000 contagios



La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró en las últimas 24 horas más de 13 000 muertes globales y 692 000 nuevos contagios de coronavirus, las peores cifras diarias en casi un año de pandemia, que elevan el total desde su inicio a 69,5 millones de casos y 1,58 millones de fallecimientos.



La leve bajada en casos globales diarios que se percibía hace dos semanas, gracias principalmente al descenso de los contagios en Europa, no se ha consolidado y las cifras mundiales vuelven a aumentar, lo que indica que la actual oleada está lejos de haber terminado.



América, con 29,7 millones de casos, registró en la pasada jornada una cifra récord de 328 000 nuevos positivos, mientras que Europa, con 21,4 millones de contagios, notificó a la OMS 273 000, lejos de las cifras de hace un mes pero mostrando un aumento de infecciones con respecto a la semana pasada.



La tercera región más afectada, el sur de Asia, con 11,3 millones de casos, muestra sin embargo un descenso en las infecciones diarias.



Estados Unidos, país donde hoy se aprobó el uso de la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech, suma 15,4 millones de casos y su gráfica también sigue al alza.



Bajan en cambio los casos en la India, segundo país más afectado con 9,8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, mientras continúan subiendo en Brasil (6,7 millones) y Rusia (2,5 millones).



Francia y el Reino Unido muestran estabilización en casos diarios tras semanas de descensos, mientras que la curva a la baja se mantiene en los siguientes países más afectados, Italia y España, ambos con más de 1,7 millones de positivos.



Los pacientes recuperados en el planeta se aproximan a los 50 millones y de los 20 millones de pacientes activos un 0,5 por ciento (106 000) se encuentran en estado grave, según los datos de las redes sanitarias nacionales.