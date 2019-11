Abierta convocatoria para postulación para Quito Tiene Teatro 2019

LEA TAMBIÉN

Obras de arte escénicas y espacios independientes podrán postularse en el Quito Tiene Teatro 2019, hasta el viernes 15 de noviembre, a las 12:30.

Los grupos y salas elegidas serán parte de la programación del festival, que se hará desde el miércoles 27 de noviembre al sábado 7 de diciembre, para celebrar las Fiestas de Quito.



La convocatoria busca el desarrollo de presentaciones, conversatorios, clases magistrales y foros pedagógicos, además pretende ampliar las diversas teatralidades. En este 2019, la convocatoria está abierta para obras de teatro infantil, drag, contemporáneo, callejero, experimental, clown, danza y stand up.



La quinta edición de Quito Tiene Teatro 2019 conforma un cronograma de presentaciones en salas independientes, parroquias urbanas y rurales, centros educativos y universidades. La inauguración se realizará en el Teatro Sucre y la clausura en el Teatro Capitol.



Esta fiesta del teatro ofrece al público la oportunidad de encontrarse con la experiencia de vivir shows escénicos en vivo, a los que accederá de forma libre, pero no gratuita, pues las entradas son subvencionadas por el Municipio de Quito.



El festival Quito Tiene Teatro 2019 ha sido conformado y realizado con el esfuerzo del Comité de Gestión de Artes Escénicas y Red de Espacios Escénicos Independientes, junto a la Secretaría de Cultura.