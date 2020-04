Convivencia con mascotas funciona para bajar el estrés

LEA TAMBIÉN

Las terapias con mascotas dentro de casa son una alternativa en medio de la pandemia. Junto con ellas se pueden practicar ejercicios de relajación, doga (yoga con perros), entrenamiento físico e, inclusive, ayudan a las personas que atraviesan por cuadros de estrés o depresión asociados por la situación actual.

Uno de los principios de la zooterapia es promover un vínculo afectivo entre el paciente y el animal para propiciar una evolución considerable en el proceso terapéutico.



Según Rubén Granda, del Hospital Veterinario Argos, las pequeñas dinámicas entre humanos y animales alrededor de los juegos, las caricias y el aseo hacen que el dueño de la mascota se desconecte del estrés y optimice su tiempo mientras dura la emergencia sanitaria.



“El juego con una pelotita o con un juguete casero acarrea beneficios tanto para la mascota como para el humano y se refleja en su estado de ánimo cotidiano”, señala. Él aconseja dedicar al menos 30 minutos en la mañana y otros 30 minutos en la tarde para estas actividades.



Un equipo de la Universidad de Linköping (Suecia), liderado por la catedrática Lina Roth, realizó una investigación sobre cómo el estilo de vida de los humanos influye en sus mascotas y en los problemas de salud que ambos comparten.

Con los perros es preferible utilizar alimentos con sabores y texturas para que los rastreen. Foto: Ingimage

El estudio analizó el estrés de los perros y de sus propietarios en dos períodos diferentes: verano e invierno. La comparación de los niveles de cortisol -hormona producida por la glándula suprarrenal que se libera como respuesta al estrés- y de los test psicológicos aplicados mostraron datos significativos. Los análisis demostraron que los perros mostraban un nivel de estrés que no era el propio del temperamento del animal, sino que era el reflejo del que tenía su dueño.



En épocas como esta, los especialistas recomiendan la interacción con mascotas para los adultos mayores, debido a que son buenos compañeros. No solo se crean vínculos entre unos y otros, sino que en esta población se ha visto una mejora en el estado de ánimo muy similar al que produce la ingesta de chocolate, la risoterapia, etc.



En el caso de los adultos mayores, de preferencia la mascota debe ser de tamaño pequeño. Si se optan por razas medianas o grandes, la sugerencia es empezar con entrenamientos caseros con recompensas. Por ejemplo, si el perro se sienta, la persona le da un poco de carne.



Investigadores de la Clínica Mayo en EE.UU. que participan en un estudio que finalizará en el 2030, han observado que los propietarios de perros suelen mantener un estilo de vida más saludable que repercute en su salud cardiovascular.



Los informes preliminares añaden que al convivir con mascotas se amortiguan los niveles de presión arterial en situaciones de estrés como las que se viven por la pandemia.



Los lazos afectivos que los perros pueden proporcionar fue una de las razones por las cuales, hace cuatro días, una perrera del Condado de Palm Beach, en Florida (EE.UU.), fue vaciada completamente, después de que todos los perros fueron adoptados en medio de la emergencia sanitaria. El personal de la perrera celebró el hecho con un video en el cual el voluntariado aplaudió frente a las jaulas vacías.

Para Francisco Changoluisa de la Clínica Veterinaria San Marcos, las interacciones entre dueños y mascotas son una distracción ideal en la cuarentena. “Los animales son catalizadores de energía, comprensión y compañía”, afirma.