¿Cómo continuará el Universo Cinematográfico de Marvel tras la salida de Spider-Man? 

La noticia de que Sony y Marvel Studios rompieron sus relaciones comerciales preocupa a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y es que esto significa que Spider-Man dejaría de aparecer en los filmes de superhéroes de Marvel, pues los derechos del personaje le pertenecen a Sony.

Esta ruptura de relaciones comerciales entre la firma japonesa y el estudio afecta más a Marvel que a Sony, asegura el portal estadounidense The Hollywood Reporter. Sin embargo, el medio advierte que la salida de Spider-Man del UCM no será un problema inmediato, pues no se anunció una nueva película del hombre araña para la fase cuatro de películas de Marvel.



Sin embargo, Spider-Man fue un superhéroe de gran importancia en 'Avengers: Endgame'. Esto sin mencionar que la última película de la fase tres del UCM, 'Spider-Man: Far From Home' estaba dedicada en su totalidad a este personaje.

Según The Hollywood Reporter, Marvel podría simplemente alejar al Hombre Araña de sus películas. "Simplemente no mencionarlo y esperar que toda la audiencia lo entienda, pero eso parece ser un movimiento arriesgado, dada la demanda de los fans".



Otra opción que podría tener la división cinematográfica de la Casa de las Ideas es cambiar la historia por una que reemplace a Spider-Man con los personajes de X-Men o los Cuatro Fantásticos.



Pero también existe la posibilidad de que Sony y Marvel logren sortear sus diferencias antes de iniciar la producción de las nuevas películas para incluir a Spider-Man. "En el 2012, cuando los Vengadores llegaron a la pantalla grande, parecía impensable que Spider-Man se les una en 'Civil War' cuatro años después", recuerda el medio.