Contaminación de plásticos a los océanos se triplicaría al 2040, según estudio de una ONG

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantidad de desechos plásticos que fluye hacia el océano y que mata la vida marina podría triplicarse en los próximos 20 años, a menos que las empresas y los gobiernos puedan reducir de manera drástica la producción, según un nuevo estudio publicado el jueves 23 de julio de 2020.

El consumo de plástico de un solo uso ha aumentado durante la pandemia de coronavirus, según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, una ONG.



Las mascarillas y los guantes de látex se encuentran a diario en playas remotas de Asia. Los vertederos de todo el mundo están llenos de contenedores de comida para llevar y de envases de entregas por internet.



La nueva investigación, de científicos y expertos del sector para The Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ, ofrece soluciones que podrían reducir el volumen proyectado de plástico que entra en el océano en más de un 80%.



La carta de navegación para frenar la crisis de los desechos plásticos en el océano es una de las más detalladas jamás ofrecidas en un estudio.



Sin embargo, si no se toman medidas, la cantidad de plástico que entra en el mar cada año aumentará de 11 millones de toneladas a 29 millones de toneladas, lo que dejará un acumulado de 600 millones de toneladas de residuos en el océano para el año 2040, el peso equivalente a 3 millones de ballenas azules, según el estudio publicado en Science.



"La contaminación plástica es algo que afecta a todos. No es 'su problema y no es mi problema'. No es el problema de un país. Es el problema de todos", dijo Winnie Lau, gerente senior de Pew y uno de los autores del estudio.



"Va a empeorar si no hacemos nada".

La estrategia expuesta en el informe incluye la reorientación de cientos de miles de millones de dólares de inversión para producir plásticos hacia materiales alternativos, instalaciones de reciclaje y la expansión de la recogida de desechos en los países en desarrollo.