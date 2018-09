La contaminación por plástico y pesca amenazan a tortugas marinas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pesca, la contaminación por plástico y el tráfico son las principales amenazas para la supervivencia de las tortugas marinas en América, alertaron el lunes, 17 de agosto del 2018, expertos en Honduras al inaugurar una reunión regional.

En la inauguración en Tegucigalpa de la XV reunión del Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), su secretaria pro tempore, Verónica Cáceres, dijo a EFE que el plástico es una de las principales amenazas para las tortugas.



"Las tortugas accidentalmente se alimentan de plástico pensando que son medusas", lo cual genera "mucha mortalidad", subrayó la experta nicarag ense.



El usar menos plástico y que los Gobiernos adopten políticas de reciclado y limpieza de las playas son medidas esenciales para garantizar la protección y conservación de las tortugas, añadió.



Uno de los casos que ejemplifica la situación que sufren algunas poblaciones de tortuga marina es el de la carey, especie en peligro de extinción, una de las "más amenazadas", enfatizó.



En cambio, la tortuga golfina es una de las especies "menos amenazadas", ya que en los últimos años ha visto como su población crece día a día y ya es abundante en el océano Pacífico, añadió.



No obstante, Cáceres indicó que la tortuga golfina "amerita conservación", pese a los "esfuerzos" que se han venido realizando hace más de 30 años en las playas de anidación.



La experta instó a los Gobiernos a impulsar una "legislación adecuada" para que estas amenazas contra las tortugas "sean mitigadas" y las especies puedan "salir del estado crítico" y vivan en "un estado más estable".



Destacó la importancia de continuar "manteniendo las medidas de conservación" que se aplican en las playas y "la mitigación de la captura de las pesquerías", comentó.



Enfatizó que la cooperación técnica entre los países es fundamental para la protección efectiva de las tortugas marinas, y reclamó mayor "esfuerzo" para garantizar la conservación de esas especies, así como medidas de mitigación en el mar.



Otro desafío que enfrentan las tortugas en América es la captura de forma no intencionada, por lo que Cáceres considera necesario que los pescadores adopten metodologías que permitan la salida rápida de las especies cuando quedan atrapadas en las redes.



La edificación de proyectos turísticos y autopistas también afectan a estos animales, afirmó a EFE el ministro hondureño de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, José Galdames, tras inaugurar la reunión regional, con la participación de delegaciones de 16 países.



"La compactación de las playas, principalmente por efectos del cambio climático, que además produce un calentamiento, hace que ellas (las tortugas) no puedan desovar", explicó el funcionario hondureño.



Resaltó la importancia de trabajar en políticas públicas que permitan que las tortugas capturadas de forma no intencionada puedan ser liberadas por los pescadores y se respete las vedas.



Por su parte, el presidente del Comité Científico, el argentino Diego Albareda, dijo a Efe que las tortugas enfrentan "múltiples amenazas" en las diferentes etapas de su ciclo de vida.



Señaló que en los últimos quince años se han incrementado "los problemas con la pesca y la contaminación de plásticos en los océanos", y lamentó que muchas tortugas presentan obstrucción intestinal por la ingestión de basura.