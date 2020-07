Tras contagiarse de covid-19, Tom Hanks dice no respetar a quienes no toman las precauciones básicas

LEA TAMBIÉN

El actor ganador del Oscar Tom Hanks, quien se recuperó del nuevo coronavirus a principios de este año, dijo que no tiene mucho respeto por las personas que se niegan a tomar precauciones básicas, como usar una mascarilla en público.

Hanks y su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, contaron en marzo que dieron positivo de coronavirus mientras estaban en Australia para una filmación.



"Por lo menos, tres cosas pequeñas (están) en el campo de acción de todos, si eliges hacerlas", dijo Hanks, de 63 años, en una reciente entrevista con Reuters Televisión. "Usar una mascarilla, lavarte las manos, la distancia social. Si no puedes hacer eso, no te tengo mucho respeto", agregó.



Hanks, dos veces ganador del Oscar por 'Filadelfia' y 'Forrest Gump', comparó las medidas con los pasos que toman los conductores para manejar un automóvil de manera segura. "Si conduces un auto, debes usar la señal de giro, no manejar demasiado rápido y evitar a los peatones", afirmó.



"Nos guste o no, estamos todos juntos en esto", añadió.



Estados Unidos lidera las cifras de muertes e infecciones por coronavirus a nivel global.



Debido a la pandemia, la nueva película de Hanks 'Greyhound' se transmite por Apple TV+ a partir del viernes, en lugar de estrenarse en los cines. Muchas salas de todo el mundo permanecen cerradas para ayudar a frenar la propagación de las infecciones.



Hanks dijo que "Greyhound" fue creada para "una experiencia grande, masiva e inmersiva que realmente solo puede verse cuando estás en un cine con al menos otras 100 personas". Pero con la pandemia del covid-19, "tenemos que avanzar a los golpes" y ponerla online para verla en casa, agregó.

En la película, Hanks interpreta al comandante Ernest Krause, un oficial de la Marina que se embarca en su primera misión en la Segunda Guerra Mundial. El actor también escribió el guión, adaptándolo de la novela de C.S. Forester 'The Good Shepherd'.