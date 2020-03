Científicos confirman el primer contagio de covid-19 de un humano a un perro

LEA TAMBIÉN

Un perro -de raza pomeriana- de Hong Kong es el primer caso de contagio del covid-19 de un ser humano a un animal. El can, que fue puesto en cuarentena el viernes 28 de febrero del 2020, fue sometido a una serie de análisis y el resultado fue claro: está infectado con el coronavirus. Lo confirmaron científicos hongkoneses y expertos de la Organización Mundial de la Salud este miércoles 4 de marzo, de acuerdo con medios internacionales.

Los científicos señalaron que el can "tiene un nivel bajo de infección y que los resultados demuestran que es probable que se trate de un caso de transmisión de humano a animal". Así explicaron los expertos en diálogo con el periódico South China Morning Post.



Asimismo, indicaron que el análisis evidenció que no se trataba de una contaminación ambiental -una primera hipótesis que se manejó en Hong Kong-, sino de un contacto directo.



No es la primera vez que se registra este tipo de contagio. De hecho, cuando el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, conocido como SARS, se propagó a escala mundial en el 2003, también registró diagnóstico positivo de perros y gatos. Aquel virus, cuya mortalidad fue mayor a la del covid-19, cobró 774 vidas.



El resultado -que enciende las alarmas de la comunidad científica para nuevas indagaciones- también llama a la calma. Los investigadores afirman que aún no existen pruebas concluyentes de que los animales de compañía pueden transmitir el virus a los seres humanos. En ese sentido, los expertos esclarecen que las mascotas no deben ser abandonadas, sino que lo esencial es cuidarlos con buenas condiciones higiénicas.

De acuerdo con el balance del Gobierno de China y la Organización Mundial de la Salud, el covid-19 registra 3 254 muertes y 95 120 contagios confirmados hasta la tarde de este miércoles 4 de marzo del 2020.



A medida que la propagación del virus avanza, la academia también descubrió que existen dos cepas del coronavirus tras el análisis de 103 genomas de la neumonía virual. La primera -llamada S- es la primera versión que representa el 30% de los cosas. La segunda -denominada L- fue la más prevalente. .