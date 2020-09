La falta de vitamina D aumentaría riesgo de contagio de covid-19, según estudio

LEA TAMBIÉN

¿Los niveles de vitamina D están asociados con los resultados de las pruebas para el covid-19? Esa fue la pregunta con la que arrancó el estudio de dos médicos que hacen parte del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago (EE.UU.).

Para darle respuesta al interrogante, los investigadores trabajaron con la data de 489 pacientes que se realizaron la prueba desde el 3 de marzo al 10 de abril de 2020.



El objetivo era analizar su estado de vitamina D un año antes de que cada uno de ellos se hubiera sometido al test y confirmar si había más probabilidades de dar positivo si tenían niveles deficientes de vitamina D.



La investigación titulada 'Asociación del estado de vitamina D y otras características clínicas con los resultados de la prueba covid-19' encontró que "de 172 pacientes cuyo nivel de vitamina D más reciente fue deficiente, 32 dieron positivo para covid-19 en comparación con 39 participantes cuyo último nivel de vitamina D no fue deficiente".



El estudio asegura que el riesgo relativo de dar positivo en la prueba de covid-19 fue 1,77 veces mayor para los pacientes con probable estado deficiente de vitamina D en comparación con los pacientes con probable estado suficiente de vitamina D. "Una diferencia que fue estadísticamente significativa" señalan.



El texto, publicado en la revista JAMA Network Open, explica que la vitamina D fortalece la inmunidad innata, por lo que "podría esperarse que disminuya la infección y transmisión de la enfermedad causada por el coronavirus".



Esta afirmación la hacen después de exponer que "la vitamina D modula la función inmunológica a través de efectos sobre las células dendríticas y las células T que pueden promover la eliminación viral y reducir las respuestas inflamatorias que producen síntomas".



Estos hallazgos podrían hacer pensar a las personas que tomar suplementos de esta vitamina podría ser una forma de prevenir la covid-19. Sin embargo, otros estudios han aclarado que esto no es así.



Por ejemplo un estudio internacional publicado en mayo en el BMJ, Nutrition, Prevention and Health confirmó que no hay suficientes pruebas científicas que demuestren que esta vitamina puede ser beneficiosa para prevenir o tratar el coronavirus.

Incluso los científicos que realizaron ese estudio creen que actualmente no existe un vínculo firme entre la ingesta de vitamina D y la resistencia a las infecciones de las vías respiratorias.



Dicha guía aconseja tomar un suplemento de vitamina D de diez microgramos diarios en los meses de invierno, de octubre a marzo, y durante todo el año si la exposición al exterior es limitada.



A pesar de esto, el estudio de los miembros de la Universidad de Chicago insiste en que "se necesitan ensayos clínicos aleatorios de intervenciones para reducir la deficiencia de vitamina D y determinar si esas intervenciones podrían reducir el riesgo de contraer covid-19".