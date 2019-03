Comer más de tres huevos por semana afecta al corazón, según estudio

LEA TAMBIÉN

Un estudio científico, presentado por la revista médica especializada

JAMA, revela que consumir huevo por más de tres veces a la semana deviene en el aumento de colesterol y puede causar daños cardiovasculares y muerte prematura. La investigación, elaborada por el académico Víctor Zhong y su equipo de trabajo, fue divulgada a mediados de marzo del 2019.

En el texto, Zhong sostiene que este alimento puede desgastar el sistema cardíaco a largo plazo, pues la yema del huevo es una gran fuente de grasa dañina: 186 miligramos de colesterol por unidad.



El estudio, realizado en Estados Unidos, se aplicó a seis grupos de personas que abarcó a más de 29 000 participantes durante 17 años. En él se registró lo que sucedía en el organismo de cada participante.





Durante el desarrollo de la investigación, los resultados evidenciaron que del total, 113 personas murieron por enfermedades cardíacas, más de 5 400, en cambio, sufrieron de problemas cardiovasculares. El estudio también arrojó datos sobre accidentes cardiovasculares. En total, fueron 1 302. Por otro lado, 1897 participantes sufrieron de insuficiencia cardíaca fatal y no fatal. El resto de personas que fueron analizadas murieron por otras patologías no relacionadas al corazón.



Zhong, junto con otros científicos, logró demostrar que consumir

más de 300 mg de colesterol (comer más de tres a cuatro huevos) en la vida cotidiana produce un 17% de mayor riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular y el 18% de incremento de muertes.



Otro de los ejes del estudio es la prevención. En ese sentido, la médica Victoria Tylor, quien forma parte del conjunto de investigadores, recomienda a la ciudadanía cocinar el huevo sin grasa; es decir, sin ningún tipo de aceite. Además, la combinación con otros alimentos es importantes, por lo que la especialista sugiere no fusionarlo con productos que contengan altos niveles de colesterol como pollo o queso.