Consternación en Ecuador por el asesinato de Efraín Ruales

“Se ha ido tan prematuramente”. “No lo puedo creer”. “Indignado”. El asesinato de Efraín Ruales, actor y presentador de Ecuavisa, ha causado conmoción en Ecuador la mañana de este miércoles 27 de enero del 2021. El también músico se había ganado el cariño de la gente por su cercanía, carisma y humildad.

Líderes de opinión, políticos, comunicadores, actores, músicos, han reaccionado impactados por el crimen perpetrado en Guayaquil, cuando fue atacado en su vehículo. “Efraín Ruales fue asesinado, saliendo del gimnasio. Y me he quedado sin palabras”, publicó la comunicadora Karol Noboa.



La presentadora de noticias Tania Tinoco se mostró muy conmovida por la muerte de Efraín. “Mi compañero de Ecuavisa, mi amigo. Una de las pocas personas que me llamaba Tanita. Un hombre bueno, amable, alegre. Un gran hijo”, aseguró.

El exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot escribió en Twitter que se encuentra “consternado e indignado con el asesinato de Efraín Ruales, joven y distinguido periodista”.

La agrupación quiteña Papá Changó también mostró su tristeza en redes sociales. “¡Qué tristeza tan grande! Queremos expresar nuestra más sentida nota de pesar por el fallecimiento de un gran amigo, descansa en paz Efraín Ruales!!! Todos te recordaremos con un gran cariño y admiración!!!”

“No lo puedo creer. Efraín Ruales, gran, gran persona. PAZ EN SU TUMBA”, escribió por su parte el músico Sergio Sacoto.

Mientras tanto, sus seguidores también expresaron su tristeza y sus condolencias. Decenas de televidentes comentaron en la última publicación en Instagram de Narcisa Ríos, la madre de Efraín. “Dios le de fuerzas”, “Sentido pésame”, “Qué pena, que en paz descanse”, fueron algunos de los comentarios.



Decenas de internautas también dejaron su sentido pésame en las fotos de Instagram de Ruales. “Dios, no puede ser”, “Que en paz descanses” y “Dios lo tenga en su gloria” son algunos de los mensajes que se publicaron.



En Twitter, una seguidora contó una anécdota que refleja porqué el presentador de televisión era querido. “Cuando comenzó la pandemia, Efraín Ruales abrió una página que se llama Efrainemprende y le mandamos todo para que mencionara a nuestro emprendimiento y lo hizo en sus dos páginas, la personal y la alterna de forma desinteresada. Cómo no me va a pesar su muerte”, escribió la usuaria MargaritaCherrz.

En medio del impacto y del dolor, los internautas exigen que se aclaren las causas del suceso.