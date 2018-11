Seis consejos para aprovechar las ofertas en pasajes o paquetes de vuelo en el ‘Cyber Monday’

LEA TAMBIÉN

El ‘Cyber Monday’ que se desarrolla este 26 de noviembre del 2018, promete ofertas entre el 20 y el 80% para comprar pasajes o paquetes de vuelo en varias aerolíneas y agencias de viajes. Los siguientes consejos harán que tu experiencia de compra sea más beneficiosa:

1.- Leer bien las condiciones del pasaje. Se recomienda revisar si puede llevar equipaje o si solo admite equipaje de mano, las escalas del viaje, si permite algún tipo de cambios, entre otras. Hay veces que, por el apuro y la emoción de comprar rápido, obvian las escalas con varias horas de espera y es mejor no llevarse sorpresas o estar preparado para entretenerse durante ese tiempo en los aeropuertos.



1.- Buscar la mejor hora para comprar. El ‘Cyber Monday’ no dura solo el lunes. Hay aerolíneas y agencias que lo extienden hasta el miércoles con un número determinado de pasajes con descuento.



En la actualidad existen alertas en la web que se pueden activar para evitar madrugar en las primeras horas del lunes para adquirir los boletos más baratos. Jorge Luis Páez, country manager de Despegar en Ecuador, añade que hay destinos como Argentina donde la tasa de cambio monetaria es favorable para Ecuador entre el dólar y el peso.



3.- Hacer una captura de pantalla de la compra. Hay veces que, entre tanta compra web, no llega el comprobante o el pasaje al correo. La captura de pantalla junto con la transacción en la tarjeta son los comprobantes que tendrá para exigir el pasaje.



4.- Revisar tarifas de hoteles y otras actividades en el destino. Si ya tenemos los pasajes aéreos, el siguiente paso es revisar las tarifas de hoteles, alquiler de autos, actividades en destino y seguros de viajes.



Más allá de los precios, en este tipo de eventos suelen aparecer las cuotas sin interés que son de gran ayuda a la hora de aliviar el impacto de un gasto fuerte en viajes grupales o familiares.



Esta época es una excelente oportunidad para canjear cupones de descuento en vuelos u hoteles, y también descuentos en compra por canje de millas.



5.- Flexibilidad en las fechas de viaje. Cuanto más flexible sea con las fechas del viaje, mejores posibilidades tendrá de encontrar buenos precios. A la hora de buscar vuelos, lo más común es buscar del 1 al 15 y hay aerolíneas y agencias aprovechan para cobrar más en este intervalo. Hay que probar diferentes combinaciones y cambiar la cantidad de días de estadía.



6.- Revise las formas de pago. La mayoría de las aerolíneas internacionales aceptan un solo pago en dólares, pero también existen opciones de financiamiento en varias cuotas. Puede suceder que las cuotas no terminen siendo tan atractivas como los precios de la oferta en sí.



Conviene, además, revisar la cantidad de millas que uno tiene acumuladas en el programa de viajero frecuente. Existen opciones con promociones de compra o canje de millas con descuentos muy interesantes.