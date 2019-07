Consejos de la NASA para fotografiar el eclipse solar de este 2 de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

Este martes 2 de julio del 2019 tendrá lugar un evento astronómico especial. Se trata de un eclipse solar total que podrá ser visto desde el Ecuador. Para que las personas puedan captar imágenes de este fenómeno, la NASA publicó en su sitio web una serie de consejos que, si bien datan del 2017, cuando EE.UU. fue testigo del eclipse solar total de costa a costa, valen para cualquier evento similar.

La NASA recuerda a los amantes de la astronomía que lo primero es la seguridad, por lo que recomienda usar lentes o visores de eclipse solar con el fin de que las personas puedan aprecar el fenómeno. Recuerde no observar directamente al Sol, pues esto puede causar daños en la retina y hasta un tipo de ceguera conocida como retinopatía solar.



Esta condición, según el portal GeoSalud "es el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición a la radiación solar" y los pacientes que son diagnosticados con ella suelen mencionar el haber observado eclipses solares sin las precauciones adecuadas. "El daño puede no ser inmediatamente aparente, ya que no se pueden sentir las quemaduras en su retina", advierte el sitio.

Así como los ojos necesitan de protección para ver los eclipses, las cámaras fotográficas también requieren filtros especiales. Una opción si no tiene uno, dice BBC Mundo, "es recordar el (filtro) de los lentes de eclipse" y pegarlos a su cámara asegurándose de que no entre luz por los laterales.



El único punto del eclipse solar que puede ser visto- y por ende fotografiado- sin protección es cuando la Luna cubre al Sol en su totalidad.



La NASA también recomienda cámaras digital réflex de alta gama o celulares para tomar fotos durante el eclipse, pero recuerda que "el mejor equipo que puedes tener es un buen ojo y una visión de la imagen que deseas crear".



Más allá de ello, sugiere el uso de un trípode para "estabilizar la cámara y evitar tomar imágenes borrosas cuando la iluminación sea tenue".



Y si bien el eclipse total será el protagonista del evento de este 2 de julio, la NASA dice que las personas no deben olvidarse de mirar a su alrededor. "A medida que la Luna se desliza frente al Sol, el paisaje se ve envuelto en largas sombras, creando una iluminación espeluznante en todo el paisaje".



La agencia recomienda a las personas practicar antes de ir a fotografiar el eclipse, pues para lograr una buena imagen se debe experimentar con el foco, la exposición y otras funciones que están incluidas en los dispositivos.



La NASA sugiere que previo al eclipse se establezca "una apertura de diafragma de entre f/8 y f/16 así como una velocidad de disparo de entre 1/1000 y 1/4 de segundo para la fase parcial del eclipse", dice la BBC.



Para la fase total, la NASA explica que "la corona tiene un amplio rango de brillo, entonces es mejor usar una apertura fija y un rango de exposición aproximadamente de entre 1/1000 y 1 segundo.

Las cámaras, dice la NASA, "tienen exposiciones ajustables, lo que puede ayudarte a oscurecer o iluminar tu imagen ante la complicada iluminación del eclipse".