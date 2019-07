Consejos para dormir bien durante los viajes en avión

LEA TAMBIÉN

Llegó la época de las vacaciones escolares y con ella los viajes. Solo en el 2018, 120 068 ecuatorianos viajaron a destinos internacionales durante julio. La cifra se incrementó un 74% en agosto y los destinos favoritos fueron Estados Unidos, Perú, Colombia y España.

El viaje internacional empieza con la planificación y se empieza a materializar con la llegada al aeropuerto. Ya en el avión, más de una persona aprovecha para tomar una pequeña siesta, en caso de vuelos cortos, o para dormir más si de vuelos largos se trata. Viajar puede resultar muy agotador, por ello, le traemos algunos consejos para evitar quedarse despierto durante un vuelo.



La National Sleep Foundation de Estados Unidos asegura que sí es posible acomodarse y descansar en los asientos del avión. Una de las primeras cosas que aconseja es que usted tome un vuelo nocturno, en lugar de uno diurno.



"Tratar de dormir durante un vuelo en el día atentará contra su reloj biológico", por ello es recomendable que elija un vuelo que tenga lugar en un periodo de tiempo en el que usted estaría normalmente durmiendo.



La organización además aconseja elegir cuidadosamente el asiento en el que usted viajará. "Si tiene la opción de elegir un asiento junto a la ventana, no lo dude", dice. Esto no solo le dará un espacio en el que pueda apoyar su cabeza, sino que también hará que sea menos probable que su descanso se vea interrumpido por las personas que viajan junto a usted y transiten, por ejemplo, para ir al baño o por los pasillos del avión.



La comodidad es importante a la hora de dormir, y esto no excluye a los aviones, por lo que vestir ropa cómoda que al mismo tiempo sea abrigada hará que le sea más fácil acomodarse y quedarse dormido, dice la National Sleep Foundation que añade que no deje de lado el viajar con unas medias cómodas que, además de ayudarle a quedarse dormido, protegerán sus pies de los pisos del avión que suelen ser fríos.



Puede sonar incómodo, pero trate de dormir con el cinturón de seguridad abrochado. Con ello, personal de la tripulación de cabina no se verá obligado a despertarle en caso de que el capitán encienda la señal de colocarse el cinturón. Abroche su cinturón de seguridad de forma que sea visible.

Por último, viaje preparado. En su equipaje de mano puede llevar una almohada para su cuello, máscara para cubrir sus ojos, audífonos, una cobija o un chal, que le pueden ayudar a ponerse cómodo durante el tiempo de su vuelo y así disfrutar de un descanso reparador.

