El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón

El 29 de septiembre de cada año está dedicado a difundir información para reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares. Estas son la primera causa de muerte en el mundo.

Las enfermedades isquémicas del corazón, con 8 779 muertes en el 2019, y las hipertensivas, con 3 313 muertes en el mismo año, están entre las 10 principales causas de muerte en el Ecuador. Estos datos son del Registro estadístico de defunciones generales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



La prevención, en consecuencia, es la medida más importante a tomar. Si bien hay factores de riesgo que no pueden modificarse, como los de carga genética, en general, con un buen estilo de vida se pueden evitar las enfermedades cardiovasculares.



¿Cuáles son las mejores prácticas para tener un corazón sano?



Mantener una vida activa y alimentarse bien mantendrán sano el sistema cardiovascular, de acuerdo con el cardiólogo Diego Villalba Paredes. También es vital no abusar del tabaco, el alcohol y las drogas.



La Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Estadounidense del Corazón y la Fundación Cardiológica recomiendan realizar actividad física por 30 minutos al día, al menos cinco días a la semana.



En cuanto a la alimentación, Villalba Paredes, aconseja consumir frutas y verduras ricas en potasio. Este mineral contrarresta la acción del sodio en la hipertensión.

Una buena alimentación incluye el consumo de verduras y frutas, pues son ricas en potasio Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En general, una dieta saludable es rica en carbohidratos complejos, carnes magras, frutas y verduras. También es baja en grasas saturadas, presente en la grasa de los animales, alimentos procesados y aceite de soya.



¿El abuso de sustancias está asociado a las enfermedades cardiovasculares?



Sí, el consumo de cigarrillo, alcohol y drogas tienen relación directa con estas enfermedades.



Villalba Paredes dice que el 50% de los pacientes con infarto de miocardio son fumadores, exfumadores o fumadores pasivos. El especialista asegura que no se ha descartado el impacto del cigarrillo electrónico en la salud, por lo que no es una alternativa.



El alcohol está asociado a la hipertensión arterial. También está asociado a fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardiaca. El abuso de esta sustancia también puede provocar cardiomiopatía alcohólica, que puede llevar al fallo cardiaco.

Imagen referencial. Especialistas indican que el 50% de los pacientes con infarto de miocardio son fumadores, exfumadores o fumadores pasivosFoto: Pixabay

El consumo de cocaína podría causar infartos. “Siempre que el infarto sea en menores de 40 años hay que investigar el abuso de sustancias y la carga genética”, explica el cardiólogo.



¿Desde qué edad son importantes los chequeos?



A partir de los 35 años, de acuerdo con la cardióloga Tania Padilla. Sin embargo, más que la edad, para la experta es importante el tipo y calidad de vida. Si es que estas no son buenas, entonces es importante acudir al especialista independientemente de la edad.



Las personas con familiares que tengan enfermedades cardiovasculares deben hacerse chequeos preventivos.



Quienes presentan cuadros como arritmia, dolor de pecho con frecuencia, dolor de pecho inhabilitante o presión alta también deben acudir a la consulta.



La especialista aclara que los síntomas pueden ser atípicos, sobre todo en las mujeres. El dolor del infarto, por ejemplo, se puede sentir de forma progresiva en sitios como la boca del estómago, la quijada, la garganta o los

“Cuando tienes este tipo de dolores, mientras más rápido vengas al hospital es mejor; en el infarto se trabaja contra el tiempo”, señala Padilla.



¿Qué es el síndrome del corazón roto?



La sensación de tener el corazón roto tras una desilusión amorosa responde a las emociones. Es decir, no hay un daño concreto en el corazón, aunque sí puede haber sentimientos de tristeza, depresión o ansiedad.



La comunidad médica, sin embargo, ha documentado desde la década de los 90 el síndrome de Tako-Tsubo o del corazón roto.



Investigadores japoneses encontraron que el corazón de quienes sufren este padecimiento toma la forma de una vasija japonesa con la que se pesca pulpos, llamada Tako-Tsubo. El síndrome le debe su nombre a este símil.



Villalba Paredes indica que se trata de una miocardiopatía por estrés. El síndrome puede ser mortal y requiere de terapia intensiva.



El síndrome de Tako-Tsubo afecta en 85% a mujeres postmenopáusicas que enfrentan eventos traumáticos, según la Fundación del Corazón.



Padilla explica que esto se debe a que las hormonas femeninas actúan como protectoras cardiacas. No obstante, en la postmenopausia ya no se producen estos químicos.