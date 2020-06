Confusión en la apertura de piscinas, tras comunicado del COE Nacional

LEA TAMBIÉN

Hasta que no se precise la información emitida ayer, 8 de junio del 2020, por el COE Nacional sobre la posibilidad de cumplir actividades deportivas individuales, las piscinas de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) permanecerán cerradas para evitar cualquier tipo de sanción. Esto lo informó David Téllez, director de Comunicación y Marketing de la CDP.

“Nosotros por ahora no vamos a reaperturar en vista de que las disposiciones, a nuestro criterio, son muy ambiguas por parte del COE y de las autoridades deportivas nacionales”, contó Téllez.



Según la información emitida ayer, el COE resolvió autorizar la actividad física al aire libre en los cantones que se encuentran en semáforo amarillo. En el documento difundido se apunta que podrán ejercitarse de forma individual niños, adolescentes y personas menores de 70 años. También que las actividades permitidas serán caminar, trotar, correr, y las actividades deportivas individuales, manteniendo el distanciamiento obligatorio de otros deportistas.



En esta última parte, precisamente, surge la confusión, y por ello representantes de clubes asumen que tienen vía libre para reabrir las puertas de esos centros de acondicionamiento.



Lucio Rojas, del Club de Natación Náutico, por ejemplo, espera habilitar sus piscinas en un máximo de dos semanas, luego de afinar detalles de su protocolo de bioseguridad y de temperar el agua, pues hasta el ayer –luego de 84 días de emergencia sanitaria- las instalaciones estaban inhabilitadas.



“Los chicos han entrenado en línea”, contó, apenado por la falta de continuidad de las prácticas. Hasta antes de la pandemia, en su club estaban registrados 60 alumnos. Desconoce el número de chicos que retomarán las prácticas, pues el tema económico, dice, será determinante.



Rojas contó que entre las medidas de bioseguridad de su protocolo están la toma de temperatura a los deportistas y profesores, la desinfección de calzado y de ropa. Los chicos podrán entrenarse solo una hora y en los carriles estarán hasta dos alumnos.



Los deportistas que forman parte del Club de Natación Náutico entrenaban hasta mediados de marzo de este año en una piscina de 25 metros con cuatro carriles. En cada uno de los carriles nadaban entre 4 y 5 alumnos. La piscina más pequeña, en cambio, estaba dividida en tres carriles y en cada uno de esos entraban hasta 6 deportistas.



Rojas añade que tras la disposición del COE Nacional se entiende que “las piscinas no se abren para uso recreativo, solo se abren para entrenar. Se pueden dar clases, pero manteniendo las medidas. No puede haber mucha gente en la piscina”.



Adrián Yepez, de la Escuela de Natación Galo Yepez, coincide con Téllez en que hay falta de información por parte de las autoridades, pero asegura que según el comunicado tienen luz verde para recibir a los nadadores que estaban en formación. Sin embargo, apunta que esperan un nuevo pronunciamiento para evitar contratiempos.

Asegura también que desde hace un mes y medio está listo el protocolo de bioseguridad. La piscina de esa escuela tiene cinco carriles y en cada uno solo estará una persona. Antes, dice, asistían hasta 15 personas adultas a na clase.