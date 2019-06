Conductores quedaron atrapados en un campo enlodado tras seguir desvío de Google Maps

LEA TAMBIÉN

Unos 100 conductores que siguieron la recomendación que les hizo la aplicación Google Maps para evitar un tramo de congestión vehicular terminaron atrapados en un campo enlodado. Así lo reporta este 27 de junio del 2019 la cadena CNN.

Según el medio, el pasado domingo 23 de junio del 2019, los conductores se desviaron para evitar un accidente en Peña Boulevard, una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Denver. A medida que avanzaban por la ruta sugerida por la aplicación se encontraron con un camino de tierra que, como consecuencia de las lluvias, se había convertido en lodo, lo que ocasionó que los autmóviles empiecen a resbalarse y no puedan avanzar.



Una de las afectadas por el desvío de Google Maps fue Connie Monsees, quien se dirigía al aeropuerto de Denver para recoger a su esposo que regresaba de un viaje. "Pensé que 'quizás hay un desvío' y lo busqué en Google Maps, y me dio uno que se demoraba la mitad del tiempo", relató.



El viaje prometía ser de 23 minutos, frente a los 43 que le iba a tomar el trayecto por la ruta que ella conocía, por lo que la oferta la convenció y tomó el desvío. "Había un montón de otros autos que bajaban también, así que dije: 'Supongo que está bien'. No estaba bien", señaló.



Por suerte para esta mujer, su vehículo cuenta con tracción total, por lo que cruzar por el camino enlodado no le causó tantos problemas. De hecho, asegura CNN, llevó a otras dos personas al aeropuerto para que puedan tomar sus vuelos. Pero otros autos sufrieron daños, según contó.



Ante la situación, Google emitió un comunicado y aseguró que la ruta que sugirió la aplicación a los conductores no estaba marcada como privada. Sin embargo, en tecnología, siempre hay cosas que se pueden mejorar.

"Tomamos en cuenta muchos factores al determinar las rutas de conducción, incluido el tamaño de la carretera y lo directo de la ruta", señala el comunicado del gigante de Internet que añade que "si bien siempre trabajamos para proporcionar las mejores direcciones, pueden surgir problemas debido a circunstancias imprevistas como el clima. Alentamos a todos los conductores a que sigan las leyes locales, permanezcan atentos y utilicen su mejor juicio mientras conducen".