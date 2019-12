Condenan a un hombre en Rusia por no reportar hallazgo de calcetines con oro

LEA TAMBIÉN

La Justicia rusa condenó este jueves 12 de diciembre del 2019 a un año y 8 meses de prisión condicional a un hombre que encontró calcetines con lingotes de oro y no lo comunicó a las autoridades.

El hombre, de 61 años, fue hallado culpable por un tribunal de "posesión ilícita de metales preciosos en gran cuantía", señala la Fiscalía de la región de Amur en un comunicado.



Según los investigadores rusos, el hombre, residente de Magadán (Extremo Oriente ruso), halló en abril pasado unos calcetines y una bolsa de plástico con "siete lingotes de metal con forma redonda" que pesaban unos 4,3 kilogramos.

El peritaje posterior estableció la presencia de 3,5 kilogramos de oro en el insólito hallazgo.

El hombre, de acuerdo con las autoridades, se apropió del metal precioso e intentó trasladarse con él a la localidad de Tynda, momento en el que su plan fue descartado por agentes de los servicios de seguridad de la región de Amur.



El valor del oro incautado asciende a 9,3 millones de rublos, unos USD 150 000, señala el comunicado de la Fiscalía regional.

El condenado reconoció su culpa y colaboró con los órganos de seguridad durante la investigación, agrega la nota.