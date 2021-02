Concursante de reality show es expulsado en Portugal por hacer el saludo nazi

Un concursante de 'Big Brother Portugal', la versión lusa de 'Gran Hermano', fue expulsado del concurso por hacer el saludo nazi delante de sus compañeros, un gesto que, según el programa, "simboliza millones de muertos".

El concursante, Hélder Teixeira, fue castigado con una expulsión directa del concurso, en el que participaba por segunda vez, pues ya había formado parte en 2020 y volvió este año a un formato especial que reunía a miembros de pasadas ediciones.



Durante su estancia en la casa, Teixeira levantó el brazo para reproducir el saludo nazi, a pesar de que algunos de sus compañeros le pidieron que parase. "No es grave, forma parte de la historia", respondió entonces el concursante.



El gesto le costó la expulsión directa: "Hay temas con los que nunca se puede bromear, se corre el riesgo de restarles importancia o banalizarlos. El gesto que usted ha hecho simboliza millones de muertos", le recriminó la voz en off del programa.

O participante Hélder Teixeira, do Big Brother Portugal, foi expulso do reality show, depois de reproduzir saudações nazistas! ©TVI



Veja o exato momento da expulsão. pic.twitter.com/ycaJgwbkBV — chenko (@jinetedelaluz) January 29, 2021



"Ya he repetido muchas veces que los ven miles de personas y que deben ser conscientes de lo que dicen y lo que hacen. Por todo esto, Hélder, has dejado de ser bienvenido en mi casa. Estás expulsado", zanjó, ante la sorpresa del propio concursante y de algunos de sus compañeros.



No es la primera vez que Teixeira está en el centro de polémicas, ya que durante su participación en la edición de 2020 fue criticado por proferir insultos homófobos y machistas.



La expulsión se produjo durante el programa del 28 de enero del 2021 pero se ha vuelto viral esta semana debido a un video de la escena difundido por Twitter, que ha llegado al país vecino.



"Al fascismo ni un paso atrás", escribió en español el usuario que publicó el video original, que ha sido compartido millares de veces.



"Buena lección de Portugal al mundo", "Tolerancia cero" y "Bravo por la dirección del programa" han sido algunas de las reacciones que han generado las imágenes en las redes sociales.