¡Atención, amantes de la música! Los conciertos confirmados en Ecuador 2025 son los siguientes.

Desde artistas de renombre mundial hasta grandes exponentes de la escena local, las principales ciudades del país se convertirán en el epicentro de distintos conciertos.

La agenda incluye géneros que van desde el pop y el rock hasta la balada y el vallenato.

Pop y baladas: emociones para corazones latinos

El dúo mexicano HA-ASH abrirá el año con dos presentaciones: el 30 de enero en el Coliseo General Rumiñahui en Quito y el 1 de febrero en el Estadio Modelo de Guayaquil. Para los fans de la balada, Alberto Plaza regresa el 27 de febrero al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, según confirmó Ticketshow.

Otro evento destacado es el concierto de Camilo, quien cantará el 21 de marzo en Quito y el 23 de marzo en Guayaquil.

Fonseca llega a Quito con su gira ‘Tropicalia Tour’. El concierto se realizará el sábado 1 de febrero de 2025, desde las 20:00, en el Coliseo General Rumiñahui.



Rock y leyendas: desde Alemania hasta Venezuela

Para los amantes del rock, la banda alemana Scorpions encabeza la cartelera con un show el 3 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, señala la página conciertosecuador.

Scorpions es una banda alemana legendaria que popularizó el hard rock y heavy metal melódico a nivel mundial. Con éxitos como “Wind of Change” y “Rock You Like a Hurricane“, su música trascendió generaciones y se convirtió en un símbolo cultural global.

El mismo día, Rels B traerá su estilo al Coliseo General Rumiñahui.

El rock también tendrá representación latina con Caramelos de Cianuro el 22 de marzo en el Ágora de la Casa de la Cultura y Mägo de Oz, que actuará el 25 de enero en Quito.

Grandes nombres de la música internacional

Sting, el legendario músico británico, visitará Cuenca el 28 de febrero con un show en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, según Ticketshow. Otro gran nombre es Chayanne, quien se presentará el 10 de julio en Quito y el 12 de julio en Guayaquil.

Festivales y colaboraciones

El Festival del Vallenato con Amor llegará a Quito el 14 de febrero en la Plaza de Toros. Este evento reunirá a grandes exponentes del género, según informó Ticketshow. Alejandro Lerner compartirá escenario con el cantante ecuatoriano Marqués el 13 de febrero en el Teatro de la Casa de la Cultura.