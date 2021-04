Un concierto experimental para miles de personas se realizó en Barcelona 

Un concierto experimental en Barcelona donde 5 000 personas se sometieron a pruebas rápidas de covid-19 y se agolparon en un lugar sin distanciamiento social no provocó nuevas infecciones, dijeron los organizadores el martes 27 de abril de 2021, lo que da esperanza al moribundo sector de la música en vivo.

Dos semanas después del concierto de la banda independiente catalana Love of Lesbian, solo se detectaron seis casos de coronavirus entre los asistentes, dijo el supervisor médico, Dr. Joseph Maria Llibre, en una conferencia de prensa.



Eso equivale a cerca de la mitad de la tasa de infección entre la población general de Barcelona medida en las últimas dos semanas, dijo Llibre, un especialista en medicina interna en el Hospital Germans Trias i Pujol.



"Este no ha sido un evento de súper propagación", dijo Llibre y agregó que no había señales de que las seis infecciones hubieran ocurrido en el evento. "Estos son datos muy tranquilizadores y creemos que pueden ser útiles para abrir actividades culturales en todo el mundo", agregó.



El día del show, los asistentes al concierto tuvieron que hacer una prueba en uno de los tres lugares dispuestos en la ciudad y mostrar un resultado negativo para poder ingresar al estadio Palau Sant Jordi.



Los asistentes reciben sus resultados en 10 a 15 minutos a través de una aplicación en sus teléfonos. La prueba y una mascarilla estaban incluidos en el precio de la entrada.

Después del concierto, los médicos llamaron a los asistentes para preguntarles si habían tenido síntomas o si habían dado positivo. También cruzaron la información de los asistentes con datos del departamento de salud, de acuerdo a los descargos de responsabilidad firmados antes del concierto.