Editan concierto completo de David Bowie en Glastonbury del 2000

Bajo el sencillo título 'Glastonbury 2000', el próximo 30 de noviembre de 2018 se editará por primera vez íntegro el concierto que David Bowie ofreció en ese festival y en ese año, "no solo la mejor actuación de un cabeza de cartel allí, sino el mejor cabeza de cartel de todos los tiempos", según la revista NME.

Parlophone Records anunció este miércoles 3 de octubre de 2018, a través de Warner Music, este lanzamiento que llegará en diversos formatos, incluida una caja con 21 éxitos del repertorio del 'Duque blanco' y un DVD del programa completo, del cual solo 30 minutos habían sido emitidos en televisión hasta ahora, incluyendo la actuación de Heroes.



Fue un 25 de junio del año 2000 y vestido por Alexander McQueen cuando Bowie arrasó en Glastonbury, posiblemente el festival más famoso del planeta, por el que han pasado las mayores estrellas de la música y que en aquella edición tuvo una asistencia estimada de 250 000 personas.



Todos los formatos del álbum incluirán el diario que el artista escribió originalmente para la revista Time Out, en el que documentó cómo se preparó para esta actuación.



"A partir de 1990 me pasé el resto del siglo XX sin tener que hacer un solo concierto con las canciones más populares. Sí, sé que toqué cuatro o cinco hits en los últimos shows, pero resistí bastante bien. Luego pensé qué grandes y conocidas canciones llenarían el campo en Glastonbury ese año. Bueno, con un par de caprichos, por supuesto...", relata en el mismo.



Tras aquel concierto, Bowie solo saldría de gira en otras dos ocasiones: en 2002 como parte de la promoción del álbum 'Heathen' y un año después con el disco 'Reality' bajo el brazo. Ya en 2006 anunció una retirada temporal de los escenarios que terminaría siendo definitiva tras su muerte una década después.



Miembro del Salón de la Fama del Rock And Roll desde 1996, está considerado un icono de la historia de la música por su fino sentido de la vanguardia musical, con éxitos como el citado 'Heroes', 'Starman' o 'Ashes to Ashes', que le permitieron vender más de 140 millones de sus 25 álbumes de estudio, del homónimo 'David Bowie' (1967) a 'Blackstar' (2016).