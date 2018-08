Cometa Sucre lanza El Cielo, segundo sencillo de su nuevo álbum

LEA TAMBIÉN

La agrupación guayaquileña de indie rock Cometa Sucre presentó este viernes (3 de agosto del 2018), El Cielo, segundo sencillo de ‘En transmisión perpetua’, su nuevo álbum de estudio que se lanzará el próximo 28 de septiembre en Spotify.

De la melodía destaca su aire de pop en sintonía con las cuerdas eléctricas y los sintetizadores. “Hay días en que todo brilla, en que todo es simple y hermoso. Esta canción fue escrita en un avión, en uno de esos días”, publicó el conjunto en su página oficial de Facebook.



Cometa Sucre penetró en la escena musical ecuatoriana con ‘Pastillas de Valor’, su primer EP, del que se despliegan canciones como Carretera, Vagabundo, Peatón y El mundo no ha muerto.



Ahora, la banda integrada por Pedro Argüello (voz y bajo), Jaime Solórzano (batería), Rodolfo Burbano (sintentizador y guitarra), Wilson Murillo y Alex Eugenio Illingworth (guitarras) explora nuevos sonidos y temáticas que resaltan el positivismo del ser humano, la convicción y la esperanza.



“Hoy me siento tan fuerte, ya no vivo en la raíz de mi perdición de esa soledad. El cielo brilla más”, dice la canción, grabada en el estudio Poli Music, en Samborondón. En el videoclip, que acompaña el tema, se puede observar el paisaje capturado por la ventana de una aeronave.

Video: YouTube, cuenta: Cometa Sucre.



El pasado 4 de junio, la agrupación liberó Viviendo Al Revés, el primer adelanto de su placa discográfica que abarca 11 temas inéditos. El video oficial de la pieza, en blanco y negro, se filmó en un teatro de la ciudad costera. El concepto de presentación del álbum es que cada canción sea como una trasmisión que se realiza desde “la lejanía del Cometa Sucre”. Así lo afirmó Pedro Argüello, vocalista del grupo, a EL COMERCIO.

Video: YouTube, cuenta: Cometa Sucre.