Comerciante mexicano vendió un tamal a un policía en la frontera con Estados Unidos y se volvió viral

El tamal -sin duda- es uno de los platillos populares más cotizados por los paladares de la ciudadanía mexicana. Pero, además, logra traspasar fronteras, literalmente. Así lo evidenció un video que, después de popularizarse en la red social TikTok, llegó a otras plataformas para viralizarse, causar risas y empatía entre los usuarios.

En el corto video -que dura 14 segundos- se observa cómo un joven, vestido de amarillo, le ofrece un tamal a un agente a través de una estructura que separa a México de Estados Unidos.



“Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”, le dice el comerciante al efectivo.



El agente, en cambio, le toma la palabra. Entonces, prueba el platillo y después cancela su valor, USD 1 . El joven toma su dinero y continúa comercializando su producto. "Tamalitos, tamales"...



"Esa es una buena estrategia de venta", comentó un usuario después de ver el video en Twitter, en donde ya supera las 109 000 vistas.