La comediante Sofía Niño de Rivera revela que la maternidad hizo evolucionar su espectáculo

La comediante mexicana Sofía Niño de Rivera, una de las monologuistas más populares del país, dará el salto a Estados Unidos para presentar su espectáculo Lo volvería hacer, en el que ha ido incorporando experiencias vitales, como su reciente maternidad.

"Cuando empecé esta gira yo estaba embarazada y luego ya pasó y todo eso lo metí. Cada cosa que voy viviendo lo voy metiendo, los shows van avanzando", dijo la comediante en entrevista con Efe.



Niño de Rivera (Ciudad de México, 1981) comenzará su gira estadounidense el 21 de febrero y durante tres meses llevará a cabo este espectáculo, en el que habla "de México, de Estados Unidos, de la maternidad, de ser mujer, de ser humano, de vivir".



Después de un año y medio dando este monólogo en su país natal, el contenido ha ido modificándose por sus vivencias, los lugares en los que ha estado y las personas que ha conocido.

Y ser madre es una de las cosas que más ha cambiado el contenido de Lo volvería a hacer, ya que, según explicó, es una experiencia que afecta a todos los aspectos de la vida y, en su caso, su hija es su público más exigente.



"Es difícil pero al mismo tiempo me da más material y es gratificante tener una hija que vea tu trabajo. (...) Cada vez que la hago reír con una cosa se la vuelvo a hacer y ya no le hace gracia. Tener ese minipúblico y que sea tan duro es increíble como comediante", detalló.



Por otra parte, el hecho de ser mujer también es muy relevante en su espectáculo, aunque considera que "es difícil ser comediante y punto, seas mujer u hombre".



Para ella es complejo atreverse a subirse a un escenario independientemente del género, y lo que más le interesa es que se llegue en algún momento a no referirse a comediante mujer o comediante hombre, sino solo como comediante.

Fotografía fechada el 13 de febrero del 2020, de la comediante Sofía Niño de Rivera, posando al termino de una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). Foto: EFE



"Ser la única mujer que hace stand up en español que cruza a Estados Unidos es importante como cómico en general", añadió.



Asimismo, Niño de Rivera es consciente de que con este salto está abriendo la brecha para otros comediantes latinos que vengan después de ella.



En concreto, de México, país del que también habla mucho en sus espectáculos, y a través de cuyas historias consigue llegar a personas de otros países.



"Yo creo que al hablar de tu país aunque el público sea de otro al final todos los seres humanos estamos conectados y nos pasa lo mismo a pesar de que las culturas sean distintas, el mundo está tan globalizado que nos acabamos riendo de las mismas cosas", explicó.

Niño de Rivera, de 38 años, empezó su carrera como comediante hace una década, cuando decidió que los monólogos de comedia eran lo que le gustaba hacer, aunque en ese momento no se esperaba alcanzar el éxito que tiene ahora.



Por su primer espectáculo pagado, cuando todavía no tenía reconocimiento en México, recibió incienso, dulces y una bolita de billar que, desde entonces, siempre lleva como amuleto.



Desde entonces, ha tenido muy claro qué quería hacer y no ha dudado en rechazar propuestas en las que no se sentía cómoda.

"Lo más importante de mi carrera es que es igual de importante a lo que le dices que no que a lo que le dices que sí. Yo siempre quiero estar orgullosa de lo que hago y si me ofrecen algo y no estaría orgullosa digo que no aunque sea la oportunidad del año", dijo la comediante, quien tiene una enorme difusión en internet.



"Mi carrera la han hecho las redes sociales e internet. He visto el boom del stand up en México gracias a las redes sociales. Diez años después veo dónde estamos y que haya tantas plataformas como YouTube, Amazon o Netflix es increíble" detalló.

Por último, recordó que "la comedia siempre ha sido una herramienta catártica", aunque hay que saber qué temas se pueden tocar y cuáles no.

"La cultura mexicana es de burlarse de todo. Es importante que no se pierda eso siempre y cuando haya sensibilidad para cada tema", sentenció.