El comediante Chris Rock apuesta por el terror con nueva versión de 'Saw'

El comediante Chris Rock unió fuerzas con las productoras Lionsgate y Twisted Pictures para reinventar y dar una visión diferente a la nueva versión de la historia de terror 'Saw', en la que participa como escritor y productor ejecutivo, informó este jueves 16 de mayo de 2019 el medio especializado Deadline.

Joe Drake, presidente de Motion Picture Group, una filial de Lionsgate, dijo a Deadline que el legendario comediante había "descrito con detalles escalofriantes una fantástica mirada que reinventa y separa el mundo del notable Jigsaw Killer" y, por eso, han decidido apostar por esta idea.



En una entrevista con el medio especializado, el ejecutivo se mostró confiado en seguir el instinto de Rock y poder mantener el éxito de la franquicia, una de las más taquilleras entre las cintas de terror en las últimas dos décadas y de la productora Lionsgate.



"Chris concibió esta idea y será completamente respetuoso con el legado del material mientras revitaliza la marca con su ingenio, visión creativa y pasión por esta clásica franquicia de terror", resaltó Drake a Deadline.



Por su parte, Rock dijo al medio especializado que desde el 2004, cuando se estrenó la primera película de la saga, ha sido un fanático y que es un honor para él participar en la historia.



'Saw' plasma las torturas y asesinatos que una mente enferma planea como un juego mortal entre sus víctimas, a las que ofrece una pequeña vía para su salvación, que en la mayoría de los casos resulta inviable o al menos terriblemente dolorosa.



La nueva cinta, que aún no tiene título definido, está programada para estrenarse el 23 de octubre de 2020.



La propuesta de Rock, también convenció a los creadores de la franquicia, James Wan y Leigh Whannell. El dúo figura como productores de la saga que en su primera entrega obtuvo más de 100 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo.



La nueva propuesta será dirigida por Darren Lynn Bousman, quien conoce muy bien la historia al llevar las riendas de Saw II, III y IV.



El guion está a cargo de Pete Goldfinger y Josh Stolberg, los escritores de la más reciente entrega en 2017.



Las películas de terror han ido marcando terreno en la taquilla: la última entrega de Halloween en 2018 dejó USD 254 millones.

Las productoras de Halloween, Blumhouse y Miramax también apostaron por incluir a un comediante en su producción, Danny McBride, que comparte créditos en el guion y también fue productor ejecutivo.