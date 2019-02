Una comediante chilena despertó al 'monstruo' del Festival de Viña del Mar y fue abucheada

LEA TAMBIÉN

Como el "momento más bochornoso" del Festival de Viña del Mar calificaron los medios de comunicación en Chile, a la presentación de la comediante Jani Dueñas el pasado martes 26 de febrero del 2019.

La comediante chilena no logró enganchar su presentación de 'stand up' con los asistentes de la Quinta Vergara y despertó al 'monstruo' de la peor manera. A los seis minutos de su intervención, recibió las primeras pifias del público que pedía que se retire del escenario.



En declaraciones recogidas por el portal 24horas.cl, Dueñas dijo que "quería darle la vuelta" al fracaso en el Festival porque "era un desafío", pero no logró hacer reír al 'monstruo'.

Por contrato, la humorista debía permanecer 20 minutos en el escenario. Sin embargo, ella quiso extenderse y quedarse 30 minutos para intentar completar su intervención. Su intento fracasó y los múltiples gritos de desagrado del público no permitieron que Dueñas continúe.



La comediante tuvo que pedir la ayuda de los presentadores del Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, para ponerle fin a su presentación.



Al siguiente día, Jani Dueñas habló del incidente frente al público y contó que tuvo "una intuición de que tal vez un festival tan grande como este tampoco era para mí, pero al existir la invitación es un desafío profesional que uno toma". La comediante chilena consideró que por ese adverso momento no termina su carrera ni su vida.