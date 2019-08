La comedia da el salto a los servicios de streaming y a los podcast

LEA TAMBIÉN

Las comedias no solo son exitosas en la pantalla grande. Los servicios de televisión y de música por streaming también se han sumado a este género para apoyar en la producción de series, programas especiales y podcast dedicados a sacar risas a quienes los consumen.

En lo que va del año, Netflix se ha convertido en uno de los principales productores y promotores del formato ‘stand up comedy’. Hasta finales de septiembre, la plataforma contará con 30 producciones originales que van desde especiales enfocados en una sola persona, hasta miniseries con varios ‘standuperos’.



En esta misma plataforma, las producciones en inglés son las de mayor número. Todas están subtituladas al español y se pueden encontrar títulos como ‘Gabriel ‘Fluffy Iglesias: One Show Fits All’, ‘Wanda Skyes: Not Normal’, ‘Simon Amstell: Set Free’. Sin embargo, este no el único idioma y, de hecho, los ‘standuperos’ de América Latina han adquirido su espacio en Netflix con la realización de los trabajos ‘Ricardo Quevedo: Los amargados somos más’, ‘Liss Pereira: Reteniendo líquidos’, ‘Franco Escamilla: Bienvenido al mundo’ y ‘Daniel Sosa: Maleducado’.



El éxito que tiene Netflix en este género quiere replicarse en otros espacios digitales. En este último año, Amazon Prime ha buscado sumarse a esta ola con las producciones ‘Quality Time’ de Jim Gaffigan y la grabación del especial de comedia ‘The Planet is Burning’ de Ilana Glazer.



Pero la comedia no solo ve en un video. La popularidad de los comediantes también se puede degustar cuando se maneja a casa o mientras se camina por el parque con audífonos gracias a los podcast. Este formato se ha convertido en uno de los favoritos al momento de consumir programas entretenidos.



Uno de los más populares de este año fue el creado por la actriz Anna Faris, quien ha sido estrella de películas y series como ‘Scary Movie’, ‘Mi superexnovia’ y ‘Overboard’. Su podcast se enfocaba en las celebridades de Hollywood y los problemas de pareja de sus oyentes, eso sí, siempre con el toque de humor que la caracteriza.



En español, entre los podcast más escuchados de comedia en plataformas como Spotify, Anchor, Player FM, SoundCloud, entre otros, se encuentran Nos reiremos de esto!, Escuela de Nada, La Hora Feliz con Cojo Feliz y Tío Rober. Estas producciones, algunas realizadas por ‘standuperos’, abordan temáticas como las relaciones de pareja, los programas y películas del momento y las situaciones más hilarante del día a día de sus creadores.



Una de las particularidades de los podcast de comedia es que, a diferencia de los shows de ‘stand up comedy’, estos juegan con elementos sonoros para mantener la atención de los oyentes. Además, el formato hablado es más directo en el uso del lenguaje y, en casi todo los casos, se puede apreciar ciertas libertades del guion del programa para dar rienda suelta a la espontaneidad, tanto en la temática y en los elementos sensibles que abordan.