La comedia se impone en las salas quiteñas durante agosto

Entre las diversas actividades culturales que se desarrollan cada semana en Quito, el teatro es una buena alternativa para quienes buscan algo de entretenimiento durante el verano. La política, la pareja, la familia, la vida y la cultura son una muestra de los temas que se abordarán desde el tablado de algunos escenarios teatrales de la capital, durante todo agosto, en el que la comedia es el género que predomina.

Los artistas locales pondrán a prueba su talento y experiencia sobre las tablas. Monserrath Astudillo celebra 25 años de trayectoria con la presentación de sus más aplaudidos monólogos en tres escenarios.



De jueves a domingo, hasta el 18 de agosto, en El Teatro del CCI, la ‘Monse’ presentará una temporada de ‘El cadáver de mi ex’. También compartirá con el público sus más íntimas experiencias en ‘Les juro que es mi primera vez’, en el Patio de Comedias (todos los miércoles de agosto, a las 20:30), una obra que alternará con ‘Miss tetas lo dicen todo’, que estará en la cartelera de Casa Toledo desde el 22 de agosto.



Otros artistas también le apuestan al ‘stand up’. Pablo Aguirre (‘Alter Ego’), Ave Jaramillo (‘Made in China’) y José Pacheco (‘El súper mandarina, súper mangoneado’) presentarán sus shows en el Patio de Comedias, mientras que Carlos Michelena presentará ‘El toque del Miche’ en El Teatro del Scala y Santiago Naranjo y Manolo Morales se juntan en Casa Toledo en ‘La prueba’.



Otro homenaje será el dedicado a Humberto Calaña, en el teatro que lleva su nombre en Cotocollao, con el reestreno del melodrama ‘El muro de las lágrimas’, del 17 de agosto al 1 de septiembre.



En cuanto a formatos, el microteatro ofrece otro tipo de experiencia, con obras de entre 15 y 25 minutos. Ese es el plato fuerte del Microteatro UIO, que tendrá una temporada extendida de jueves a sábado, hasta el próximo 3 de agosto en sus cuatro salas. ‘La cita perfecta’, ‘Embalconados’, ‘Un leve dolor’, ‘Te odio y te quiero’ son cuatro comedias que cuentan con la actuación de intérpretes como Raúl Santana, Gabriela Ruiz, May Valencia, entre otros.



El drama y la fantasía también serán parte de la programación teatral en obras como ‘¿Dónde está tu niño?’, en el teatro Aya Hatariy, en Carcelén, el 3 de agosto; ‘Como el mío, ¡Ninguno!’, sobre el drama de la migración, con dos funciones el 10 de agosto en Mandrágora (Casa de la Cultura).

El público infantil tendrá su espacio con las obras ‘Un romántico león’ (18 de agosto) y ‘Voni At, el genio de los cuentos’ (1 de septiembre), en el Teatro Humberto Calaña.