Colombia modifica polémica resolución que autoriza la pesca de tiburones

El Ministerio de Agricultura de Colombia modificó una polémica resolución emitida en octubre del 2019 con la que se establecieron las cuotas de pesca de varias especies en el mar Caribe para el próximo año, entre ellas de tiburón, informaron este lunes 23 de diciembre del 2019 fuentes oficiales.

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, afirmó mediante un comunicado de su despacho que el pasado miércoles 11 de diciembre se emitió una nueva resolución con la que se hacen precisiones sobre "las medidas de conservación definidas para el recurso tiburón".



"En tal sentido, se elimina de los artículos uno y dos las expresiones aleta de tiburón, para dar claridad a la interpretación equivocada que se le dio en un comienzo", agregó la información.



La nueva decisión se tomó con base en las nuevas recomendaciones que hizo el Comité Ejecutivo para la Pesca, conformado por los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, así como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).



A finales de octubre pasado se desató una polémica en el país por una resolución en la que para el próximo año los pescadores artesanales podrán cazar hasta 125 toneladas de tiburón y otras 5,2 toneladas de aletas de ese animal.



Dicha medida solo aplicaba para las especies Carcharhinus falciformis, C limbatus, C leucas, Alopias supercilius, Galeocerdo cuvier y Sphyrna spp.

En ese momento, el ministerio señaló que la medida se tomó considerando que esa especie es "susceptible de ser aprovechada" y en cumplimiento de una ley de 1990 con la que se ordena establecer las "cuotas globales de pesca" de diferentes especies.



Un mes después, la Procuraduría (Ministerio Público) pidió al Gobierno que modificara, suspendiera o revocara dicha resolución porque no existe "información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades".



La entidad dijo que otra resolución de 2017 "prohíbe la práctica del aleteo (cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar)", por lo cual la normativa divulgada en octubre "no debería incluir el término aleta, toda vez que se podría interpretar como una autorización de la práctica del aleteo, más aún cuando se hace referencia a la pesca artesanal".



En el nuevo proceso participaron las universidades Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Javeriana y de Los Andes, al igual que organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y Wildlife Conservation Society (WCS).



De igual forma estuvieron el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y las fundaciones Malpelo, Squalus, Mar Viva y Conservación Internacional.



El Ministerio de Ambiente ha resaltado que la protección de los tiburones "es una política nacional" estipulada en el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras, la cual fue adoptada en 2013.

El Gobierno reconoce desde 2010 la cuota de pesca artesanal sobre tiburones en Colombia, que ha aumentado desde entonces y que se mantiene en un porcentaje que no afecta la sostenibilidad de las especies.