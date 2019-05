Colombia lanza baladas, boleros y reguetón

LEA TAMBIÉN

La producción musical colombiana no se duerme. Los lanzamientos son semanales. Mientras Juanes, quizás el artista más internacional de Colombia, prepara un nuevo disco, Santiago Cruz y Andrés Cepeda promocionan proyectos musicales recopilatorios y con formatos novedosos. También hay música para los más jóvenes, con lo nuevo del reguetonero Mike Bahía.

A inicios de año, Juanes lanzó La Plata, un sencillo en el que los ritmos vallenatos hacen un homenaje a la música tradicional del vecino país. Los sonidos pop no faltan y el aire urbano es un aporte del intérprete de reguetón Lalo Ebratt.



Con esta canción, Juanes dio a conocer que estaba trabajando en un nuevo disco y este jueves por la noche lanzó en plataformas digitales el segundo sencillo, Querer mejor. Este tema es cantado a dúo con la artista canadiense Alessia Cara, quien recibió en el 2018 el Grammy en la categoría de Mejor artista nueva. Esta es la primera vez que Cara, de padres italianos, canta en español.

Santiago Cruz 'Elementales' es un proyecto en el que el artista reedita las canciones claves de su carrera.



Santiago Cruz, por su lado, presenta su proyecto musical ‘Elementales’. Las canciones que el cantante considera claves en su carrera artística son reinterpretadas de forma innovadora a nivel musical, visual y conceptual.

Además, cuenta con la colaboración de reconocidos colegas. Por citar algunos, en Y si te quedas, ¿Qué? canta junto a Ana Carolina y en Una y otra vez interviene el grupo juvenil Morat.



‘Elementales’ es una propuesta que tendrá tres temporadas. La primera fue lanzada en agosto de 2018 y la segunda en febrero de 2019. En esta edición, estuvo acompañado por artistas iberoamericanos, como Leonor Watling (España), Kany García (Puerto Rico), Abel Pintos (Argentina) y Silvana Estrada (México). Los seguidores de Cruz están a la espera del lanzamiento de la tercera entrega.

Mike Bahía. La lá es el nuevo sencillo de Mike Bahía. Fue realizado en colaboración con el productor Ovy on the Drums.



Los ritmos caribeños llegan de la mano del reguetonero Mike Bahía, quien está trabajando en un disco que tiene planificado lanzar en septiembre de 2019. El sencillo La lá es uno de los adelantos que el colombiano ha dado a conocer a través de plataformas digitales. Esta canción fue realizada en colaboración con el productor también colombiano Ovy on the Drums.



Andrés Cepeda, por último pero no menos importante, lanzó el disco ‘Big Band’. Cepeda interpreta boleros como Piel canela, Sabor a mí, Hola Soledad, La última noche y Cómo fue. El vocalista bogotano, acompañado por 30 músicos, evoca una época dorada de la música latinoamericana.

Andrés cepeda. El formato 'Big Band' de Cepeda fue grabado en vivo en CD y está disponible en plataformas digitales.



Este formato de banda en vivo tuvo su debut en el 2015, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. El éxito fue tal, que las canciones se grabaron en vivo, para plasmarlas en un CD. El disco también fue lanzado en línea.