Coldplay revela la lista de canciones de su álbum en un aviso de un periódico

El grupo británico Coldplay reveló la lista de las canciones de su nuevo álbum doble a través de un aviso clasificado en el periódico local Daily Post de Gales.

El álbum doble, titulado 'Everyday Life' y que la banda liderada por el cantante británico Chris Martin sacará el 22 de noviembre, está dividido en dos partes llamadas 'Sunrise' y 'Sunset'.



El aviso, bajo el titular 'Everyday Life by Coldplay', aparece junto a otros sobre ofertas para la compra de refrigeradores.

La banda británica Coldplay anunció las canciones que componen la placa 'Everyday Life' yen un periódico local. Foto: Twitter Chris Martin Brasil

El guitarrista del grupo, Jonny Buckland, se crió en la localidad galesa de Flintshire y llegó a decir a través de su cuenta de la red social Twitter que una vez tuvo un puesto de trabajo en el Daily Post, donde su labor consistía en poner fotos de casas en venta.



Las canciones de 'Sunrise', según el aviso, se titulan, Sunrise, Church, Trouble in town, Broken, Daddy, Wotw/Potp, Arabesque y When I need a friend", mientras que "Sunset" tiene Guns, Orphans, Ekó, Cry cry cry, Old friends, Champion of the world y Everyday Life.

El grupo sacó al mercado su último trabajo en 2015, denominado 'A Head Full Of Dreams', y se rumorea que podrían encabezar la cartelera del festival de Glastonbury de 2020.