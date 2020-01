Edificio que almacena piezas patrimoniales de alto valor para Ecuador podría colapsar en sismo severo

LEA TAMBIÉN

“Existe la probabilidad cierta de que ante la ocurrencia de un evento sísmico severo el edificio colapse, lo cual constituye un peligro inminente para la seguridad de los ocupantes del edificio, así como a la piezas de alto valor patrimonial”. Esta es una de las conclusiones a la que se llega en el informe escrito por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias sobre el estado estructural del edificio Aranjuez (Reina Victoria y Jorge Washington), una edificación que es propiedad del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Las piezas de alto valor patrimonial a las que se hace referencia en el documento son las que forman parte de las colecciones de arqueología, documentación, arte, fotografía y audiovisuales históricos más importantes del país, una herencia que el Ministerio de Cultura recibió del Banco Central del Ecuador y que reposan en este edificio.



La reserva arqueológica, por ejemplo, posee más de 40 000 piezas, la colonial alrededor de 5 000 objetos y la que corresponde al arte del siglo XIX y XX, 2 000 piezas.



El informe llegó al Ministerio de Cultura el 10 de diciembre del 2019 pero la alerta de la vulnerabilidad del edificio ya se conocía desde el 2012.



Susan Rocha, docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador, trabajó en este edificio entre el 2004 y el 2010. Ella cuenta que en ese tiempo no se sabía de la vulnerabilidad de la edificación pero sí que había sido construido para otro uso, el de vivienda.



Desde que la alerta llegó al Ministerio de Cultura por esta entidad pasaron seis ministros: Francisco Velasco, Francisco Borja, Guillaume Long, Raúl Vallejo, Ana Rodriguez y Raúl Pérez Torres. Sin embargo, no fue hasta el 2017 que se contrató una consultoría entre el Ministerio de Cultura y la Empresa Pública EPN TECH.



El Ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, confirmó que el informe de la Secretaría de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias llegó al ministerio el 10 de diciembre del 2019 y que desde ese momento se comenzó a trabajar en un plan de emergencia para no poner en riesgo la vida de los trabajadores de la Subsecretaria de Memoria Social, de la Subsecretaria de Patrimonio y de los bienes patrimoniales.



“Recibimos el informe -dice Velasco- y decidimos emprender cuatro acciones. La evacuación de toda la gente, que ahora trabaja en otros edificios; elaboramos un plan de contingencia para cerrar las reservas, con el fin de no poner en riesgo a los visitantes; la búsqueda de un nuevo espacio para las reservas; y la generación de una solicitud de emergencia de recursos económicos al Ministerio de Finanzas”.



Hasta la fecha todavía no se define un nuevo espacio para albergar los bienes pero Velasco confirmó que una de las alternativas es el edificio de la Unasur, en la Mitad del Mundo. “Tenemos cuatro opciones y estamos analizando cuál es la mejor. Hay edificios que pueden ser una buena alternativa pero que requieren de una inversión muy alta de adecuación”.



Para Rocha, elegir el edificio de la Unasur para almacenar los bienes sería un error porque el acceso sería restringido a causa de la distancia y el horario de atención. Con ella concuerda Alexandra Kennedy-Troya, quien en un artículo de opinión sostiene que lo que necesitan los investigadores es que los fondos “estén a la mano de quienes trabajamos en ello” y cuenta que en una reunión de historiadores, realizada en estos días, se barajó la posibilidad de que vayan a la exembajada de Estados Unidos o al excomisariato del Ejército”.



La ausencia de los funcionarios en el edificio Aranjuez alertó a varios historiadores que con frecuencia visitaban el Archivo Histórico. Frente a la falta de información sobre lo que pasaría con los bienes patrimoniales, el 20 de diciembre decidieron mandar una carta al ministro de Cultura para que dé explicaciones sobre el tema. Ese mismo día en la plataforma Change.org se creó un pedido denominado Protección del patrimonio histórico del país que cuenta hasta este 16 de enero del 2020 con más de 700 firmas.

Al respecto, Velasco sostiene que en los próximos días se realizará una invitación pública a historiadores y archiveros para conversar sobre este problema. La reunión -explica- se convocará antes de que se decida a qué nuevo espacio se llevan los bienes. Para esta emergencia el presupuesto que se maneja es de USD 500 000, con este dinero entre otras cosas, se pagará a una empresa privada para el traslado de los bienes.