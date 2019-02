Back in the city, el nuevo sencillo de Alejandro Sanz con Nicky Jam

LEA TAMBIÉN

Alejandro Sanz estrenará la madrugada de este viernes (8 de febrero del 2018) Back in the city, segundo sencillo de su inminente nuevo álbum, '#ElDisco', y tema que unirá por primera vez al madrileño con un artista de reguetón, Nicky Jam, según confirmó Universal Music.

Fusión de sonidos pop, urbanos, flamenco y salsa, con un sampleado de Por si acaso regreso de Celia Cruz, la canción se ha concebido como una proclama contra los muros y las fronteras, en homenaje a todas las personas que un día hubieron de abandonar la tierra que los vio nacer y que desean volver.



Grabado en los estudios Art House Studios y Mow Studios de Miami, Back in the city fue producido por el propio Alejandro Sanz en colaboración con Julio Reyes Copello, con quien ya colaboró en su disco "La música no se toca" (2012), y con Alfonso Pérez, músico fijo en las giras del artista desde hace más de 20 años.

Se trata del segundo sencillo extraído de '#ElDisco' tras No tengo nada, estrenado el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el anuncio de una gira por cuatro grandes estadios españoles, incluyendo el Wanda Metropolitano de Madrid el 15 de junio del 2019, para la que no quedan entradas.



Sanz, que acaba de anunciar la renovación de su contrato discográfico con Universal Music, prevé publicar el duodécimo disco de estudio de su carrera "a mediados de 2019", según comentó a Efe el músico, galardonado con 20 Grammys Latinos y tres premios Grammys.