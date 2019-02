Alejandro Sanz y Nicky Jam presentarán su primera colaboración musical

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante español Alejandro Sanz prestará este jueves un nuevo sencillo junto al reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam.

Según anuncio el artista español el lunes (4 de febrero del 2019)en sus redes sociales, la canción se llamará Back in the city (De vuelta a la ciudad) y verá la luz el próximo 7 de febrero, a las 22:00 hora local en España.



"Esta es la portada de #BackInTheCity con @nickyjampr ¡Por fin este jueves a las 22:00 h (hora española) lo compartiré con ustedes", afirma Sanz a través de las citadas cuentas.



El texto, también escrito en inglés y portugués, va acompañado de la portada del sencillo en el que sobre un fondo negro con una calle, aparece la imagen de ambos interpretes.



Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y tres premios Grammys, el pasado noviembre Sanz lanzó "No tengo nada", primer anticipo del que será su duodécimo álbum de estudio como Alejandro Sanz, "#ElDisco", que verá la luz "a mediados de 2019", según comentó el propio artista a EFE.



Este lanzamiento llegará acompañado de una gira por cuatro estadios españoles, con todas las entradas agotadas en un tiempo récord, que lo convertirá además en el primer artista español en actuar en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 15 de junio del 2019.



Nicky Jam, por su parte, anunció este martes su próxima gira por Estados Unidos, "Intimo Tour 2019", que comenzará en Chicago el 11 de abril del 2019 y le llevará por 13 ciudades.



Según anunció la empresa CMN Entertainment en un comunicado, se espera que el intérprete "sorprenda a todos sus seguidores con su extraordinario show, muchas sorpresas y una constante evolución".



"La gira de conciertos tuvo una excelente campaña de expectativa que logró involucrar y cautivar la atención de todos los seguidores del artista, quienes a través de las redes sociales se hicieron sentir, expresando infinidad de cosas y hoy por fin lograron conocer el motivo; se trata de la nueva gira de conciertos del intérprete del género urbano, la cual lleva el particular nombre de Intimo Tour 2019", según un comunicado.



La gira seguirá hasta el 18 de mayo en Miami y las entradas estarán disponibles a partir del 1 de febrero del 2019.

El artista recalará en Chicago, Boston, Reading, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Washington DC, Nueva York, Orlando y Miami.