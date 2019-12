CNCO hace una versión acústica y en ‘spanglish’ del Bad Guy de Billie Eilish

LEA TAMBIÉN

La fiebre por Billie Eilish no cesa. La joven estrella del pop acapara titulares día sí y día también y recibe de manera constante halagos por parte de compañeros de profesión de todos los estilos.

El último e inesperado reconocimiento llega por parte de CNCO, la boy band latina que se ha atrevido a hacer una versión de su éxito Bad Guy en 'spanglish', mezclando español con inglés.



La versión se grabó en los históricos Electric Lady Studios de Nueva York y, aunque mantiene la esencia del tema original de Billie Eilish, introduce un punto distinto con la guitarra acústica y percusión de bossa nova.

Emocionados de compartir una sorpresa especial en este fin de año, nuestro #SpotifySingles! 🎶 Lo grabamos en en Nueva York! Una nueva versión de #PrimeraCita y nuestro cover de #BadGuy de @billieeilish 💯🔥 ¡Escúchalo ahora! @Spotify https://t.co/6RHVZZucGB pic.twitter.com/fow12upktk — CNCO (@CNCOmusic) December 4, 2019



Una reinterpretación desde un punto de vista más latino, como no podría ser de otra manera con CNCO, que hacen esta grabación como parte de las ya clásicas Spotify Singles.



La banda hizo el anuncio del material el 4 de diciembre del 2019. Junto a un video, el grupo escribió en su cuenta de Twitter: "Emocionados de compartir una sorpresa especial en este fin de año. Lo grabamos en en Nueva York. Una nueva versión de Primera Cita y nuestro cover de Bad Guy".





Bad Guy forma parte del álbum debut de Eilish titulado 'When we all fall asleep, where do we go?' y fue lanzado en este 2019.

En enero de este 2019, el grupo juvenil de pop CNCO anunció que quiere incursionar en el mercado anglosajón y mantener el "listón bien alto" en la industria de la música, en el marco de la preparación para el capítulo estadounidense de su gira internacional 'CNCO World Tour'.



"Nos encantaría trabajar con Selena (Gómez), Ariana (Grande) o Camila (Cabello)", enumeró Christopher Vélez, el joven ecuatoriano que es parte del quinteto, durante una entrevista en Miami.



Los vocalistas de esta agrupación, referenciada como la 'boy band' latina, confían en que, ahora que han cosechado un gran éxito a nivel internacional, puedan seguir desarrollando su carrera artística "a otro nivel".



"Tenemos muchas cosas pendientes en inglés y en otros idiomas, y espero que lo podamos lograr este año", adelantó uno de ellos, el dominicano Richard Camacho.



CNCO se formó en diciembre de 2015 después de que sus integrantes ganaran el concurso musical 'La Banda' en Univision. Los chicos, según dijeron en ese entonces, no se conforman con llegar únicamente al público hispano y reconocen que han salido de su "zona de confort para ampliar horizontes" y conquistar nuevos mercados.