¿Qué es Clubhouse 101? La exclusiva red social llena de celebridades y a la que solo se accede por invitación

TikTok dejó de ser lo último en cuanto a redes sociales este 2021, mientras Clubhouse 101 se abre paso. Durante la primera semana de febrero, la plataforma ya ha tenido 2 millones de registros, asegura el Washington Post.

Como era de esperarse y como ocurre con toda red social novedosa que sale al mercado, China ya prohibió su uso dentro de su territorio y Facebook ya está interesado en desarrollar un producto propio con esas características.



Clubhouse se ha convertido en un fenómeno reciente, con su apuesta privada, que requiere una invitación, y la comunicación a través de audio en unas salas o foros donde la gente puede expresarse sobre el tema que quiera.



¿Cómo funciona?



Aunque está todavía en una fase beta de desarrollo, la aplicación, disponible solo para dispositivos iOS, ha alcanzado ya los dos millones de usuarios semanales, según The New York Times.



El Washington Post lo describe como un Zoom "semipúblico con las cámaras apagadas", pues -al igual que la aplicación de videoconferencias- Clubhouse también cuenta con distintas salas a las que el usuario puede acceder por los temas de su interés o por las personas con las que tiene contacto.



Elon Musk popularizó la red



Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, sorprendió al entorno tecnológico cuando se revelaron audios en esta plataforma entre él y el CEO de la aplicación de trading Robin Hood Vlad Tenev, quien a principios de este año se ha visto envuelto en una polémica por el fenómeno de Gamestop en la Bolsa.



Bloqueo en China



El acceso a la aplicación fue bloqueado en China el lunes 8 de febrero, dijeron los usuarios y un organismo de control anti-censura, poniendo fin a una breve ventana que permitió a miles de usuarios de la parte continental unirse a discusiones a menudo censuradas en China.



Masas de nuevos usuarios se unieron desde China continental, participando en discusiones sobre temas que incluían temas delicados como los campos de detención de Xinjiang, la independencia de Taiwán y la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.



Sin embargo, los usuarios de la aplicación de redes sociales Weibo de China, similar a Twitter, comenzaron a publicar que tenían problemas para acceder a la aplicación Clubhouse el lunes por la noche. Algunos mostraron capturas de pantalla de un mensaje que mostraba la aplicación cuando intentaron abrirla, que decía que no se podía establecer una conexión segura con el servidor.



El sitio web activista anti-censura GreatFire.org dijo en Twitter el lunes por la noche que la aplicación había sido bloqueada para los usuarios en China.



¿Cómo hacer para recibir una invitación?



A fines de enero de 2021, la app aseguró en un post de su blog que "pronto" estarán abiertos para el público en general, pero que para la versión beta están funcionando únicamente con invitaciones.



Ahora bien, no es que un usuario que haya sido invitado y haya abierto su perfil tiene la opción de invitar a todos sus conocidos.



Estas personas reciben apenas dos invitaciones para regalar. Los usuarios reciben un mensaje de texto con el link para registrarse.