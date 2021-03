¿Qué teléfono celular usa Bill Gates? El magnate sorprendió con la respuesta

El cofundador de Microsoft Bill Gates en una sala de chat, en la red social Clubhouse, respondió algunas preguntas, entre ellas, qué sistema operativo utiliza.

Andrew Ross Sorkin, periodista del diario The New York Times, le preguntó cuál es su sistema operativo favorito. "Como quiero hacer un seguimiento de todo, a menudo juego con algún iPhone, pero el celular que llevo conmigo es Android", dijo el magnate en el chat de la red social y cuya respuesta se replicó en varios medios internacionales este miércoles, 3 de marzo del 2021.



El filántropo indicó que el motivo de su preferencia por Android se debe a que algunos fabricantes que trabajan con Android "preinstalan el software de Microsoft de una manera que me facilita las cosas", según una publicación del portal Infobae.



Samsung es uno de los que incluye previamente aplicaciones de Microsoft en sus dispositivos móviles. "Son más flexibles (…) Así que a eso es a lo que me terminé acostumbrando", acotó Gates.



Durante una charla en la red social Clubhouse, el cofundador de Microsoft habló sobre varios temas, entre ellos, sobre su nuevo libro "Cómo evitar un desastre climático y la pandemia del coronavirus". En la conversación, incluso, respondió preguntas personales.



Durante la conversación Gates dijo que los ciudadanos podrán volver a viajar con tranquilidad tras la pandemia. "En los viajes a nivel mundial, habrá que tener cuidado hasta algún momento de 2022 debido a la falta de equidad en el suministro de las vacunas”, dijo.



El estadounidense, considerado la tercera persona más rica del mundo según Forbes, pidió que tanto vacunas como medicamentos de tratamiento contra el covid-19 sean suministrados en los países ricos y pobres, de forma equitativa.



En febrero 2021, Gates recibió la segunda dosis de la vacuna aunque dijo que seguirá cuidándose con un tapabocas y cumpliendo los protocolos.



Respecto del Bitcoin, señaló que no es para él. "Bitcoin usa más electricidad por transacción que ningún otro método inventado por la humanidad" y que no es bueno para el medio ambiente.