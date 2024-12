El cierre de 2024 y el inicio de 2025 son momentos ideales para poner en orden tu vida, y tu clóset no debería ser la excepción. Con la aparente llegada del invierno y la conocida variabilidad climática de Quito, organizar tu armario puede marcar la diferencia en tu rutina diaria.

Este proceso no solo te permitirá optimizar espacio, sino también seleccionar ropa funcional para los cambios de temperatura. Sabías que un clóset desordenado no solo afecta tu espacio físico, sino que también tiene un impacto directo en tu bienestar emocional y mental.

¿Cómo? Aunque no se note, el caos visual que genera un armario desorganizado puede desencadenar ansiedad, estrés y hasta depresión.

Todo lo que el desorden te puede hacer

Sobrecarga mental

Según el Journal of Neuroscience, el caos visual puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en el cerebro. ¿Por qué? Porque el desorden sobrecarga la mente, lo que genera ansiedad y agotamiento.

Dificultad para relajarse

La psicóloga Sherrie Bourg Carter, autora de “High Maintenance: How to Manage Your Life” (2014), explica que un entorno desordenado envía señales al cerebro dificulta la relajación.

Insomnio

Un estudio de la National Sleep Foundation encontró que las personas que viven en entornos desordenados tienen más probabilidades de sufrir trastornos del sueño. El caos en el closet también afecta la toma de decisiones cotidianas.

Frustración

Pasar mucho tiempo buscando qué ponerte por la mañana no solo es frustrante, sino que también puede afectar emocionalmente con una sensación de desorganización y falta de preparación.

Inseguridad

Según un estudio de Psychology Today, un closet desorganizado puede afectar nuestra autoestima. Cuando no encontramos ropa adecuada o tenemos un exceso de prendas que ya no usamos, podemos sentir inseguridad sobre nuestra imagen personal.

Por todo eso con el cierre de 2024 y el inicio de 2025, poner orden en tu closet puede ser un buen paso hacia un nuevo año lleno de bienestar. A continuación una guía:

¿Cómo organizar tu clóset fácilmente?

Paso 1: Reserva tiempo y prepara los materiales

Organizar un armario requiere dedicación. Reserva entre dos y tres horas, según el tamaño de tu clóset. Asegúrate de tener los materiales necesarios:

Ganchos o armadores iguales. ¡Sí, así como los ves en las tiendas de ropa!

Cajas o bolsas de basura.

Un espejo de cuerpo completo.

Estos elementos facilitarán el proceso y te ayudarán a mantener el orden mientras decides qué conservar.

Paso 2: Vacía tu clóset completamente

Saca toda, toda la ropa y colócala sobre tu cama. Este paso es clave para visualizar todo lo que tienes y comenzar el proceso de selección.

Paso 3: Elimina lo innecesario

Con cada prenda en tus manos, decide si se queda o se va. Para las dudas, pruébatela frente al espejo y pregúntate: ¿me veo sensacional con esto o no? Si la respuesta es no, es momento de decirle adiós, sin pena y sin culpa.

La personal shopper Mary Isiordia recomienda en su cuenta de Instagram evaluar cada prenda según estos criterios:

¿La he usado en los últimos tres meses? Si no, déjala ir. ¿Me representa como la persona que soy hoy? Si no, déjala ir. ¿Es funcional para mis actividades actuales? Si no, déjala ir. ¿Tiene un valor sentimental significativo? Si no, déjala ir.

Paso 4: Clasifica tus prendas

Organiza la ropa en cuatro categorías:

Prendas que se quedan porque cumplen con los criterios.

Prendas que necesitan reparación o modificación para quedarse.

Prendas para regalar o vender porque están en buenas condiciones, pero ya no encajan contigo.

Prendas para desechar porque están en mal estado.

Paso 5: Da una segunda vida a lo que no necesitas

Lleva las prendas en buen estado a programas de reciclaje o a organizaciones benéficas. Las piezas que necesitan ajustes pueden ir a un sastre o costurera de confianza, pero recuerda que para eso también necesitas tiempo, ¿lo tienes?

Paso 6: Reorganiza tu closet

Con menos ropa, es momento de reorganizar. Un consejo práctico es agrupar las prendas por categorías y colores, como blusas de tonos claros a oscuros, es decir blanco, beige, amarillo, anaranjado, rosado, rojo, morado, azul, verde, marrón, gris y negro. Esto hará que tu armario sea más visual y funcional.

Paso 7: Invierte en tu nueva versión

Vende las prendas que ya no usas y utiliza ese dinero para adquirir ropa que te haga feliz y se alinee con la persona que quieres ser en 2025. Un armario funcional y organizado es el primer paso para un año lleno de estilo y confianza.