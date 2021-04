Julia Roberts y George Clooney volverán a reunirse en la gran pantalla

George Clooney y Julia Roberts volverán a reunirse en la gran pantalla de la mano del director de la secuela de 'Mamma Mia!', Oliver Parker, con una comedia romántica que tiene previsto estrenarse en otoño de 2022.



En la cinta, titulada 'Ticket to Paradise', los dos intérpretes darán vida a un matrimonio separado que tiene que volver a reunirse para evitar que su hija, cegada por amor, repita los errores cometidos por sus padres, confirmó este martes 6 de abril del 2021, el estudio Universal Pictures.



Roberts y Clooney, que son amigos en la vida real, ya han compartido protagonismo ante las cámaras en películas como 'Ocean’s Eleven' (2001) y 'Ocean's Twelve' (2004) -junto a Brad Pitt y Matt Damon-, o la reciente 'Money Monster' (2016).



En esta ocasión se pondrán a la órdenes del cineasta Oliver Parker, con experiencia en el género de la comedia tras dirigir en 2018 'Mamma Mia! Here We Go Again', la secuela del famoso musical protagonizado por Meryl Streep, además de 'The Best Exotic Marigold Hotel' (2011) y 'The Second Best Exotic Marigold Hotel' (2015).



De cara al futuro, Roberts tiene previsto liderar con Sean Penn una serie titulada 'Gaslit', que se centrará en los personajes menos conocidos y en las tramas periféricas del escándalo Watergate. La actriz también protagonizará y producirá la serie 'The Last Thing He Told Me' para la plataforma Apple TV+. Clooney, por su parte, estrenó en diciembre su última película como director, 'The Midnight Sky', tras varios años alejado de las cámaras, dedicado a su reciente paternidad y a la fundación benéfica que preside.